Аккумуляторы LFP должны превзойти конкурентов с точки зрения цены и эффективности, пишет портал Fast Technology.

Китайский BYD является одним из ведущих автомобильных брендов не только потому, что выводит на рынок дешевые электромобили и, прежде всего, доминирует на внутреннем рынке Китая, но и потому, что производит собственные аккумуляторы.

Они имеют торговую марку «Blade». Их конструкция, напоминающая лезвие, означает, что они более компактны, чем другие батареи, что, в свою очередь, увеличивает запас хода оснащенных ими автомобилей.

Аккумулятор Blade от BYD. Источник изображения: BYD

BYD выведет на рынок следующее поколение аккумуляторов Blade в этом году. Они должны быть еще дешевле и иметь больший запас хода. По сообщению Fast Technology, генеральный директор BYD Ван Чуанфу отметил, что второе поколение аккумуляторов может поступить на рынок уже в августе.

Источник изображения: BYD

Сообщается, что FinDreams, дочерней компании BYD по производству аккумуляторов, удалось сделать аккумуляторы еще меньше и легче, с более высокой плотностью энергии. Автомобили с соответствующим оборудованием должны иметь запас хода в 1000 километров – это значительно больше, чем диапазон от 400 до 570 километров, которого достигают сегодняшние модели BYD.

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Поскольку BYD, в частности, ведет ценовую войну с компаниями, предлагающими автомобили стоимостью ниже $20 000, будет интересно посмотреть, как новые аккумуляторы повлияют на цены будущих моделей электромобилей.

Аккумуляторы Blade представляют собой литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), в которых, в отличие от распространенных на западе NMC-аккумуляторов (никель-марганец-кобальтный аккумулятор), заменены дорогостоящие компоненты никель и кобальт. Это значительно удешевляет стоимость батарей. Нынешние батареи имеют плотность энергии 150 Втч/кг, а следующее поколение должно иметь 190 Втч/кг.

От нового поколения аккумуляторов выиграет не только сама BYD, но, возможно, и конкуренты. Известно, что аккумуляторами BYD также оснащены автомобили Tesla, Ford, Kia, Hyundai и Toyota. Пока неизвестно, будет ли второе поколение аккумуляторов поставляться конкурентам.

BYD поставила перед собой цель продать за рубежом один миллион автомобилей в 2025 году — в 2023 году их было продано около 240 000. Второе поколение аккумуляторов Blade может оказаться ключевым конкурентным преимуществом автомобилей BYD.