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kosmos_news
Илон Маск анонсировал очередные испытательные полеты ракет SpaceX
Основатель SpaceX Илон Маск объявил, что в ближайшее время состоятся новые полеты ракет. Он также рассказал, какие цели компания этим преследует.

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В последние дни Илон Маск публично прокомментировал ближайшие планы SpaceX. Он провел небольшую пресс-конференцию на космодроме Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Об этом сообщает аккаунт SpaceX на платформе X (заблокирована в РФ).
Изображение из открытых источников
В рамках презентации Маск анонсировал предстоящий полет ракеты Starship. Ожидается, что в ходе испытательного полета в первую очередь корабль должен осуществить повторный вход в атмосферу. Это произойдет в начале мая 2024 года. Затем корабль совершит «контролируемый спуск» в океан. Ранее все три полета Starship заканчивались относительно неудачно.

Кроме того, ускорители ракеты должны долететь до конкретной точки в Мексиканском заливе, как только они отделятся от верхней части. Если это удастся, последующий испытательный полет ракеты Starship должен завершиться маневром приземления ракеты-носителя на башню на базе SpaceX - космодроме Starbase. По словам Маска, этот план амбициозен, но возможен.

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Маск поставил перед собой цель в этом году приземлить ракеты-носители на базу. Для этой цели SpaceX построила большую систему для приземления под названием «Мехазилла». В ней есть система для поглощения тяги ускорителей после процесса приземления.

Ожидается, что в течение следующего года верхняя часть ракеты благополучно вернется на базу. Однако Маск планирует сначала детально протестировать это решение. Потому что он не хочет, чтобы «обломки обрушились на Мексику и США».

В будущем SpaceX хочет построить вторую пусковую систему на базе в Техасе и первую систему запуска на мысе Канаверал во Флориде. Это позволит SpaceX строить и испытывать ракеты в Техасе, а запускать их из Флориды.

Компания также уже работает над новыми ракетами. Конечно, они должны быть еще более эффективными и выводить на орбиту до 200 тонн. Запуск новых ракет должен быть значительно дешевле. Маск ожидает, что один запуск будет стоить около двух-трех миллионов долларов.

Конечная цель всех этих инициатив уже не раз была озвучена Маском - это полет на Марс. К этой цели миллиардер идет уже много лет. 

#илон маск #космос #spacex #ракеты #космонавтика
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