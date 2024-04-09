По данным СМИ, США недовольны поддержкой, которую Китай оказывает России. В том числе речь идет об оборонной промышленности.

Власти США обращают внимание на растущую помощь Китая России. Ожидается, что продолжающееся сотрудничество Пекина с Москвой будет представлять угрозу для Украины и других американских сателлитов.



Китайская поддержка Российской Федерации становится все более заметной, сообщает Bloomberg. Военная спутниковая разведка и расширение космического сотрудничества, микроэлектроника, оптика, ракетное топливо и даже материалы, необходимые для производства танков – это лишь некоторые элементы, которые Пекин будет использовать для поддержки российской армии в текущем конфликте.

Стоит обратить внимание на растущий торговый баланс между странами. В 2023 году объем китайско-российской торговли составил более 200 миллиардов долларов.

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Все более открытая поддержка Пекином Москвы встретила реакцию американской администрации. Тема китайской поддержки России была поднята в телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в начале апреля. Стоит подчеркнуть, что это был первый прямой разговор двух лидеров после саммита в Вудсайде (Калифорния) в ноябре 2023 года.

Глава американского государства выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российской оборонной промышленности. В ходе беседы с Си Байден также обратил внимание на другие важные вопросы, такие как важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также уважение закона и свободы судоходства в Южно-Китайском море. Также был поднят вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США также поднял вопрос о «несправедливой торговой политике» Китая, которая наносит вред «американским рабочим и их семьям». На аналогичные проблемы указала и министр финансов США Джанель Йеллен, которая 5 и 6 апреля встретилась в Гуанчжоу с вице-премьером Китайской Народной Республики Хэ Лифэном.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также недавно говорил о все более заметном китайско-российском сотрудничестве и растущих причинах для беспокойства. В интервью BBC норвежец отметил, что российско-китайский альянс становится все более «мощным», оказывая друг другу практическую поддержку и создавая все большую угрозу противникам. Помимо китайско-российского сотрудничества, Столтенберг также коснулся сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей.