Предоставленных западом Украине самолетов F-16 не хватит для успеха в текущем конфликте.

F-16, которые должна получить Украина, — это 10% ее потребностей, заявил президент этой страны Владимир Зеленский. Эта оценка касается количества, которое позволило бы добиться успеха на фронте.

Голландский F-16AM во время взлета. Изображение из открытых источников

Украине пока обещано 65 самолетов F-16AM/BM, которые она получит от Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Эти машины прошли некоторую модернизацию, в том числе, по данным украинской стороны, замену радара (комплекс дальнего радиолокационного обнаружения).

Также возможно, что парк обещанных машин в будущем увеличится, а наличие F-16AM/BM в Европе теоретически позволяют расширить украинский парк примерно до 120 единиц. В последнее время также появились новости о возможной передаче F-16C/D Block 30 из Греции, поскольку Афины хотят избавиться от этих самолетов.

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Украине могут передать Дассо «Мираж» 2000 (Mirage 2000), а также шведскую версию Gripen C/D. Стокгольм заявил о возможности их передачи после вступления Швеции в НАТО, что уже произошло.

В силу инфраструктурных причин и, прежде всего, подготовки личного состава — летного и наземного — передача F-16 Украине вполне может произойти. В конечном итоге теоретически страна может расширить парк боевых самолетов в 2-3 раза.

Зеленский также указал, что необходима комбинация систем защиты от воздушных атак, состоящая из наземных систем и истребителей. Цель — не допустить сброса планирующими бомбами ФАБ-500 российскими бомбардировщиками, а также, вероятно, воспрепятствовать действиям боевой авиации (Су-25) и вертолетов.

Речь идет о защите как украинских войск на фронте, особенно их обеспечения (логистики, группировки войск), так и более глубокого обеспечения, например, городов. Новые ВВС, базирующиеся на западной технике, призваны сделать невозможным обход брешей в линиях обороны Украины, а также прикрыть в случае необходимости собственные наступательные операции. Пока что, как видно из сводок, дела у ВСУ обстоят неважно. Армия постепенно отступает, теряя позиции. В связи с этим военные эксперты сомневаются, что поставляемые самолеты F-16 смогут изменить расстановку сил в текущем конфликте.