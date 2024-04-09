Сервис потоковой передачи музыки должен создавать подходящие списки песен на основе ввода текста так называемых подсказок). Функция должна появиться в ближайшие несколько месяцев.

Сервис потоковой передачи музыки Spotify в настоящее время тестирует создание плейлистов на основе ввода текста. С помощью искусственного интеллекта можно создать такие входные данные, как «инди-фолк-плейлист, от которого нельзя оторваться», «музыка для релаксации, которая помогает пережить период осенней депрессии» или «плейлист, который дает возможность почувствовать себя героем». Подходящий список песен будет формироваться автоматически.

По мнению Spotify, приложение должно не только учитывать ввод текста, но и собирать данные о личных вкусах. Это означает, что ИИ-списки настраиваются индивидуально для пользователей.

Вот как будет выглядеть функция плейлиста ИИ. Фото: Spotify

В данный момент опция все еще тестируется. Впервые она стала доступна в Великобритании и Австралии для премиум-пользователей. Опция будет реализована на других рынках в ближайшие месяцы.

реклама

Spotify уже выпустила одну функцию ИИ в 2023 году. Подобно персонализированному радио, ИИ выбирает музыку, которая может понравиться пользователям. Функция пока не получила широкого распространения.