Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
Независимое расследование показало, что ответственный за исследования ученый «неоднократно лгал». Исследования по сверхпроводникам были прекращены.

реклама

Сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, стал бы огромным прорывом для науки. В 2023 году физик произвел фурор, представив материалы, обладающие этим свойством. Но исследование, проведенное в марте 2023 года, оказалось сфальсифицированным. Об этом пишет журнал Nature.
Сверхпроводник LK-99. Изображение из открытых источников
124-страничный отчет, подготовленный несколькими независимыми исследователями, теперь доказывает, что физик из Рочестерского университета Ранга Диас манипулировал данными и «неоднократно лгал». Доклад был инициирован самим Рочестерским университетом.

Одно из его ныне отозванных исследований было первоначально опубликовано в журнале Nature. Физик утверждал, что легированный азотом гидрид лютеция становится сверхпроводящим уже при температуре 21°C. CSH, смесь углерода, серы и водорода, также упоминались в отозванном исследовании.

реклама

Как сообщает Nature, помимо прочего, данные о «магнитной восприимчивости» CSH считаются фальсифицированными. В сверхпроводнике магнитное поле материала выталкивается наружу. Поэтому магнитный поток через материал отсутствует.

Величина магнитной восприимчивости показывает, насколько сильно материал может быть намагничен снаружи. Для сверхпроводника это значение всегда меньше 0.

Диас занимается исследованием сверхпроводников с 2020 года. Данные исследования были опубликованы, но не было так называемых сырых данных, которые наглядно показывали бы, как команда пришла к конечному результату. Лишь позже были опубликованы некоторые необработанные данные, также подвергшиеся фальсификациям.

После возобновления критики Диас объяснил, что использовал новый, сложный метод обработки данных. Сообщается, что он пытался отвлечь внимание общественности и ввести в заблуждение научное сообщество.
Чтобы сверхпроводник работал, раньше его нужно было охлаждать азотом. Фото: Wikimedia
В ходе интервью с членами команды выяснилось, что Диас солгал о происхождении необработанных данных. Он рассказал исследователям из Рочестера, что получил данные в результате экспериментов в Университете Невады в Лас-Вегасе (UNLV). А ученым из UNLV физик сообщил, что получил данные из Рочестера.
Ранга Диас. Фото: Рочестерский университет
Позже с жесткого диска Диа были восстановлены данные, показывающие, что он выборочно пропустил измерения, указывающие на то, что материалы не являются сверхпроводниками. Кроме того, сообщается, что Диас просто скопировал данные об электрическом сопротивлении вещества дисульфида марганца из собственной докторской диссертации, где речь шла совсем о другом веществе.

В разговоре с Nature адвокат физика сослался на заявление в иске, в котором Диас подтверждает «фундаментальную целостность и научную обоснованность» работы. Якобы в подходах следователей «проявляются черты конспирологии».

Помимо прочего, Диас получил несколько грантов на основе своих исследований, например, престижную стипендию CAREER в размере $790 000. Исследователи рекомендуют отстранить Диаса от должности и исключить из публичных и частных исследований.

#технологии #физика #сверхпроводники
+
Написать комментарий (0)
В скором времени Вооруженным Силам будут переданы новейшие ударные дроны Пиранья-13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
11
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3
Опубликовано изображение со сравнением размеров Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
8

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
91
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
52
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
20
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
29

Сейчас обсуждают

Red Red
10:39
ну вот а пиздел что сигригацией не занимается, ты же сказал что уходишь, иди уже пиздабол....
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
OgoGoLog
10:38
Ты лучше на Украине порассказывай чем провокации для вас обычно заканчиваются. Крымский мост, Белгород. И дай им чёткий ответ на вопрос "А нас за шо?"
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
Даниил Лавкрафт
10:37
Автхор, ты вообще понимаешь о чём пишешь? Следующая твоя новость - "Вася Пупкин использовал Potplayer в качестве плеера для воспроизведения видео"?
Энтузиаст использовал Apple Vision Pro в качестве консоли для игры в Call of Duty
Константин Богданов
10:36
Каким надо быть убогим чтобы гуглить такое 🤣. Зачем?
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
ultrafx
10:35
Чтобы "проверять результаты известного ресурса", нужно как минимум четко следовать их методике, включая рабочие частоты, версию игры и версию драйвера. Так уж и быть, я опущу здесь все прочие нюансы, ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Сергей Ащев
10:35
Как хорошо, что послал в порно-сексо-эротическое путешествие ин тел и куртку.
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Serezhka
10:35
Автор - родственник местных обоссанцев?
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Константин Богданов
10:32
На то оно и массовое что могут развернуть в любом месте и в любое время. И конечно же первым делом дадут рекламу в интернете. 55 км это фронтовой малый дрон. Более интересны модели с дальностью полёт...
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
unhurtable
10:31
Ты реально такой идиот что не в силах гугл-карты посмотреть?
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
nonses84
10:31
За такую цену уже проще взять ксиаоми 14, там и то аппарат по ярче будет и на лучшем проце.
Motorola готовит флагман Edge 50 Pro для Европы по конкурентной цене 699 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем