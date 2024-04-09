Независимое расследование показало, что ответственный за исследования ученый «неоднократно лгал». Исследования по сверхпроводникам были прекращены.

Сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, стал бы огромным прорывом для науки. В 2023 году физик произвел фурор, представив материалы, обладающие этим свойством. Но исследование, проведенное в марте 2023 года, оказалось сфальсифицированным. Об этом пишет журнал Nature.

Сверхпроводник LK-99. Изображение из открытых источников

124-страничный отчет, подготовленный несколькими независимыми исследователями, теперь доказывает, что физик из Рочестерского университета Ранга Диас манипулировал данными и «неоднократно лгал». Доклад был инициирован самим Рочестерским университетом.

Одно из его ныне отозванных исследований было первоначально опубликовано в журнале Nature. Физик утверждал, что легированный азотом гидрид лютеция становится сверхпроводящим уже при температуре 21°C. CSH, смесь углерода, серы и водорода, также упоминались в отозванном исследовании.

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Как сообщает Nature, помимо прочего, данные о «магнитной восприимчивости» CSH считаются фальсифицированными. В сверхпроводнике магнитное поле материала выталкивается наружу. Поэтому магнитный поток через материал отсутствует.

Величина магнитной восприимчивости показывает, насколько сильно материал может быть намагничен снаружи. Для сверхпроводника это значение всегда меньше 0.

Диас занимается исследованием сверхпроводников с 2020 года. Данные исследования были опубликованы, но не было так называемых сырых данных, которые наглядно показывали бы, как команда пришла к конечному результату. Лишь позже были опубликованы некоторые необработанные данные, также подвергшиеся фальсификациям.

После возобновления критики Диас объяснил, что использовал новый, сложный метод обработки данных. Сообщается, что он пытался отвлечь внимание общественности и ввести в заблуждение научное сообщество.

Чтобы сверхпроводник работал, раньше его нужно было охлаждать азотом. Фото: Wikimedia

В ходе интервью с членами команды выяснилось, что Диас солгал о происхождении необработанных данных. Он рассказал исследователям из Рочестера, что получил данные в результате экспериментов в Университете Невады в Лас-Вегасе (UNLV). А ученым из UNLV физик сообщил, что получил данные из Рочестера.

Ранга Диас. Фото: Рочестерский университет

Позже с жесткого диска Диа были восстановлены данные, показывающие, что он выборочно пропустил измерения, указывающие на то, что материалы не являются сверхпроводниками. Кроме того, сообщается, что Диас просто скопировал данные об электрическом сопротивлении вещества дисульфида марганца из собственной докторской диссертации, где речь шла совсем о другом веществе.

В разговоре с Nature адвокат физика сослался на заявление в иске, в котором Диас подтверждает «фундаментальную целостность и научную обоснованность» работы. Якобы в подходах следователей «проявляются черты конспирологии».

Помимо прочего, Диас получил несколько грантов на основе своих исследований, например, престижную стипендию CAREER в размере $790 000. Исследователи рекомендуют отстранить Диаса от должности и исключить из публичных и частных исследований.