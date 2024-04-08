Население Мексики, США и Канады сможет наблюдать полное солнечное затмение 8 апреля. В Москве в это время будет поздний вечер.

Фаза полного солнечного затмения 8 апреля продлится около 4,5 минут. Затмение начнется в Тихом океане недалеко от островов Кирибати. Через несколько минут после 12 часов дня по местному времени (в Москве это будет после 21 часа) можно наблюдать его из Мексики. После 13:30 — над Техасом, США, а затем и в других штатах США, в том числе: Оклахома, Арканзас, Миссури, Кентукки, Иллинойс, Индиана, Огайо, Пенсильвания, штат Нью-Йорк, Вермонт и Мэн. Затем его можно будет увидеть вдоль канадской границы.

Изображение из открытых источников Затмение закончится в 22:35:55 (по московскому времени) в северной части Атлантического океана. Частично его можно будет увидеть, например, в Исландии. Жители Ирландии и некоторых районов Испании смогут увидеть очень неглубокое частное затмение незадолго до заката.

Журнал Science пишет, что солнечное затмение станет настоящим праздником для любителей астрономии, в том числе из-за его продолжительности. Фаза полного затмения продлится примерно 4,5 минуты в Мексике, немного меньше в США и совсем чуть-чуть в Канаде — 3,5 минуты.

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Еще более интересное и продолжительное затмение произойдет в 2027 году – оно пройдет через северную часть Африки, включая Египет. Максимум затмения будет виден в основном на Ниле. Там максимальная фаза затмения продлится целых 6,5 минут.

Продолжительность затмения зависит от соотношения расстояний Луны и Солнца от места наблюдения. Когда Луна находится ближе всего к Земле, то есть кажется, что она самая большая на небе, а Земля находится дальше всего от Солнца, тогда ее диск будет больше, чем у Солнца, и будет покрывать звезду дольше.

Затмение этого года будет еще и впечатляющим, поскольку в Америке днем можно будет увидеть практически все планеты, видимые невооруженным глазом.

Когда Солнце закроется Луной, Венера будет видна справа, к западу от Солнца. Она достигнет 4-й звездной величины, а это значит, что это будет очень яркая точка на небе. С другой стороны, в два раза дальше Венеры, будет Юпитер, сияющий лишь немного тусклее. На таком же расстоянии от Юпитера, но со стороны Венеры также будут видны Марс и Сатурн — близко друг к другу. Рядом можно будет заметить и Меркурий.

Иногда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает солнечный диск. В такой конфигурации Луна находится в новолунии, но не в каждом новолунии бывает затмение, поскольку орбита естественного спутника Земли немного наклонена относительно плоскости орбиты нашей планеты и Луна на небе обычно находится выше или ниже солнечного диска.

Полные затмения — самые зрелищные, но, к сожалению, они видны только в довольно узкой полосе с максимальной шириной 270 км, в среднем она составляет около 100 км. Дальше от нее видно только частичное затмение.

Людям, у которых будет возможность наблюдать затмение вживую, следует не забыть подготовиться соответствующим образом. Обычных солнцезащитных очков недостаточно. Глядя прямо на Солнце, можно серьёзно повредить зрение. На рынке доступны, например, специальные очки с сертифицированным фильтром.