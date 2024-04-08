Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Фаза полного солнечного затмения 8 апреля продлится около 4,5 минут
Население Мексики, США и Канады сможет наблюдать полное солнечное затмение 8 апреля. В Москве в это время будет поздний вечер.

реклама

Фаза полного солнечного затмения 8 апреля продлится около 4,5 минут. Затмение начнется в Тихом океане недалеко от островов Кирибати. Через несколько минут после 12 часов дня по местному времени (в Москве это будет после 21 часа) можно наблюдать его из Мексики. После 13:30 — над Техасом, США, а затем и в других штатах США, в том числе: Оклахома, Арканзас, Миссури, Кентукки, Иллинойс, Индиана, Огайо, Пенсильвания, штат Нью-Йорк, Вермонт и Мэн. Затем его можно будет увидеть вдоль канадской границы.
Изображение из открытых источников Затмение закончится в 22:35:55 (по московскому времени) в северной части Атлантического океана. Частично его можно будет увидеть, например, в Исландии. Жители Ирландии и некоторых районов Испании смогут увидеть очень неглубокое частное затмение незадолго до заката. 

Журнал Science пишет, что солнечное затмение станет настоящим праздником для любителей астрономии, в том числе из-за его продолжительности. Фаза полного затмения продлится примерно 4,5 минуты в Мексике, немного меньше в США и совсем чуть-чуть в Канаде — 3,5 минуты.

реклама

Еще более интересное и продолжительное затмение произойдет в 2027 году – оно пройдет через северную часть Африки, включая Египет. Максимум затмения будет виден в основном на Ниле. Там максимальная фаза затмения продлится целых 6,5 минут. 

Продолжительность затмения зависит от соотношения расстояний Луны и Солнца от места наблюдения. Когда Луна находится ближе всего к Земле, то есть кажется, что она самая большая на небе, а Земля находится дальше всего от Солнца, тогда ее диск будет больше, чем у Солнца, и будет покрывать звезду дольше.

Затмение этого года будет еще и впечатляющим, поскольку в Америке днем можно будет увидеть практически все планеты, видимые невооруженным глазом.

Когда Солнце закроется Луной, Венера будет видна справа, к западу от Солнца. Она достигнет 4-й звездной величины, а это значит, что это будет очень яркая точка на небе. С другой стороны, в два раза дальше Венеры, будет Юпитер, сияющий лишь немного тусклее. На таком же расстоянии от Юпитера, но со стороны Венеры также будут видны Марс и Сатурн — близко друг к другу. Рядом можно будет заметить и Меркурий.

Иногда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает солнечный диск. В такой конфигурации Луна находится в новолунии, но не в каждом новолунии бывает затмение, поскольку орбита естественного спутника Земли немного наклонена относительно плоскости орбиты нашей планеты и Луна на небе обычно находится выше или ниже солнечного диска.

Полные затмения — самые зрелищные, но, к сожалению, они видны только в довольно узкой полосе с максимальной шириной 270 км, в среднем она составляет около 100 км. Дальше от нее видно только частичное затмение.

Людям, у которых будет возможность наблюдать затмение вживую, следует не забыть подготовиться соответствующим образом. Обычных солнцезащитных очков недостаточно. Глядя прямо на Солнце, можно серьёзно повредить зрение. На рынке доступны, например, специальные очки с сертифицированным фильтром.

#америка #астрономия #солнечное затмение
+
Написать комментарий (0)
Google отмечает полное солнечное затмение специальной анимацией
Gizmodo: Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом
Science News: Плотность темной энергии не является постоянной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
В Android 15 может быть внедрен новый режим рабочего стола
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
18
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
17
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
25
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

daem0ns
17:30
пожалуй надо ссыкнуть. А то у чувака обстрение с манией величия - нарисовался такой весь в белом и внезапно исправил все проблемы которые до него старательно придумывали глупые программеры Прямо ка...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Apyruite
17:28
Они тяжёлые очень
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
OgoGoLog
17:26
В том что в статье много лишнего и даже в графиках с ФПС на первом месте стоит не тестируемая, а посторонняя карта.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Такой то
17:25
рожа пидаристичная
Начальник ГУР МОУ посетовал на то, что Крымский мост теперь очень хорошо защищён
Alex Z
17:24
за чью правду? запада? нах пусть идут
Глава офиса Зеленского: украинцы не пойдут на компромисс с Россией
Мамед Иванович
17:23
Ты ещё забыл перечислить пидарасов на содержании богатых содомитов, среди других особенных творческих личностей. Зубы мне не заговаривай, на 7900хт включил всё на максимум, в том числе и RT, и прекрас...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
22870
17:21
Чимбалинукс пытается сделать линукс с зависимостями но без зависимостей. Такой проект был - PC-BSD. Была нормальная тема, в духе WinSxS. Сдох, лет 10 назад, несмотря на перспективность и поддержку дес...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
17:19
Я тебе вчера уже отвечал утрировано. А ты снова к старым баранам. Поэтому одни кладут асфальт в Москве, а другие уважаемые творческие люди, инженеры, программисты, художники, в НВидии, Remedy, всякие ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
OgoGoLog
17:19
Прежде чем писать, нужно думать, уважаемый. Я уже ниже с автором обсудил, "кто чего хотел" и почему название статьи не соответствует содержанию и почему даже ссылки на тот же GameGPU, вокруг которого ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
22870
17:19
Печально это всё...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем