Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
New York Times: чат-бот GPT-4 обучался с использованием расшифровок видео на YouTube
В поисках легально доступных данных по обучению ИИ компания OpenAI обратилась к видео на платформе YouTube. Сама Google, кажется, их использует для обучения своего ИИ.

реклама

Информация, которую даёт пользователям программное обеспечение чат-бота GPT-4, возможно, была взята на YouTube. Разработчик OpenAI, судя по всему, пропустил миллионы часов видеоматериалов из потокового сервиса через свою программу-переводчик Whisper и использовал ее для обучения своего искусственного интеллекта. Об этом сообщает New York Times. Причиной этого шага называют далеко идущие ограничения на легальное получение больших объемов данных.
Изображение: REUTERS
Эксперты по правовым вопросам OpenAI установили, что использование расшифрованных видео YouTube подпадает под «добросовестное использование» контента. Как сообщает The Verge, Google смотрит на вещи иначе. Политика YouTube запрещает несанкционированное использование контента YouTube. Однако сама Google, похоже, использовала большое количество видеороликов, созданных пользователями на YouTube, для обучения своего ИИ.

Чтобы обезопасить себя с юридической точки зрения, Google, очевидно, изменила свои правила пользования платформой. Чтобы дать возможность штатным разработчикам ИИ использовать расшифровки видеороликов YouTube, были внесены изменения. Они были опубликованы в праздничный день в США, чтобы остаться максимально незамеченными широкой аудиторией.

реклама

Получение больших объемов обучающих данных становится все более серьезной проблемой для разработчиков ИИ. Книги — еще один потенциальный источник данных для компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Однако весь контент, находящийся в свободном доступе, уже давно используется OpenAI GPT-4, Google Gemini и другими моделями. Для добавления нового контента рассматривается возможность приобретения лицензий на книги современных авторов или целые издательства.

YouTube не только имеет доходы от рекламы, но и получает все больше подписчиков на премиум-аккаунты, а также уже продает фильмы через платформу; есть еще сервис YouTube Music, который приносит доход. В целом бизнес по подписке становится все более важным для Google и уже принес интернет-компании 15 миллиардов долларов в 2023 году.

#технологии #youtube #видео #чат-бот #gpt-4
+
Написать комментарий (0)
Чат-бот платформы X распространял фейковые новости о нападении Ирана на Израиль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
4
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
23
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
3
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
1
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Microsoft: Китай использует искусственный интеллект, чтобы повлиять на выборы в США
1
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
177
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
8
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
84
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
32
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
12
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
2

Сейчас обсуждают

KillerOK
11:29
Ну так не они же цели утверждают, а заокеанские хозяева, которым фиолетово, что другой половине Земного шара будет взрываться. Чем больше взрывов, тем они будут довольней. Зелёный клоун же лишь играет...
МАГАТЭ сообщили об атаке дронов на энергоблок Запорожской АЭС
aoxoa1
11:21
А стал счастливее на потраченные деньги?
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Кирилл Гильманов
11:21
У меня 4060 хоризон новый идет в 2к максимальных 80-100фпс с длсс конечно
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Александр
11:17
Смысл не в том чтобы глушить звук, смысл в том, чтобы глушить сигнал блютус и отключение наушников от телефона, типа чтоб музыкой звук бренчания переезда не забивать.
На ж/д переходах в России установят глушители беспроводных наушников
Чато- -Бот
11:14
Просто жiды устали, и потери у них большие.
В США объяснили причину вывода Израилем основной группировки войск с сектора Газа
Чато- -Бот
11:12
Пока Буданов мрiет о ракетах, "...Укры сообщают, что прилетали "Герани", сколько - не сказали. Пожар там хороший..." https://t.me/OstashkoNews/129117 А тем временем вна Некроине идёт такая вот мобил...
Глава разведки Украины Буданов заявил, что ракеты Таурус хорошо подходят для ударов по важным целям
Чато- -Бот
11:07
Илошке завезли очередную порцию отличных чуйских шышег, вот его и прёт теперь.
Илон Маск объявил о планах колонизировать Луну и Марс в ближайшем будущем
Зануда Нудный
11:03
1) Извините, но во-общето вы просто продолжаете слив с того с чего всё началось. Перечитайте своё первое сообщение и мой ответ. Критика была не обоснованной?? 2) "зачем тогда изобретать и хвастаться А...
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Archimedes
10:58
Радует что такие детекторы уже есть и работают.
Gizmodo: Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом
Тимур Закиров
10:58
Хз насчёт 8 серию , но у меня на 6а проблем нету
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем