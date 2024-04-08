Камера с разрешением 3,2 миллиарда пикселей может сфотографировать мяч для гольфа на расстоянии 24 км.

На разработку крупнейшей цифровой камеры всех времен ушло более 9 лет. У нее 3,2 миллиарда пикселей и оптика диаметром 1,6 метра. Теперь аппарат готов к использованию.

Величайшая цифровая камера всех времен. Фото: Национальная ускорительная лаборатория SLAC

Задача камеры LSST (Legacy Survey of Space and Time) — наблюдение неба и картография звездного неба Южного полушария. Устройство будет установлено в обсерватории им. Веры Рубин в Чили.

Фото: Национальная ускорительная лаборатория SLAC

Сенсор камеры LSST состоит из 201 отдельного датчика, каждый по 16 мегапикселей. Сенсорное поле имеет общий диаметр 64 сантиметра. Чтобы отображать снимки, сделанные с его помощью, в полном разрешении, потребуется 378 экранов 4K.

Фото: Национальная ускорительная лаборатория SLAC

Камера должна быть настолько чувствительна к свету, чтобы горящую свечу можно было увидеть за тысячи километров. На изображениях также можно будет увидеть мяч для гольфа на расстоянии 24 километров.

Фото: Национальная ускорительная лаборатория SLAC

В течение следующих 10 лет гигантская камера будет делать 15-секундную экспозицию неба каждые 20 секунд, создавая полный панорамный вид Южного полушария звездного неба каждые 3 дня. За ночь будет собран объем данных 15 терабайт.

В конце концов, будет создана самая большая покадровая запись во Вселенной. Записи призваны помочь лучше понять движения небесных объектов. Изображения LSST также предназначены для того, чтобы сделать видимыми ранее неоткрытые объекты Млечного Пути.