Британскому исследователю удалось рассчитать точную температуру плавления материалов.

Многие твердые тела при нагревании становятся жидкими. В целом известны 3 возможных состояния, которые могут иметь вещества: твердое, жидкое и газообразное.

На фото плавится никель. Изображение: REUTERS

Несмотря на эти, казалось бы, банальные основы, исследователи уже более 100 лет спорят о том, при каких температурах материалы плавятся. Затруднительно точно предсказать температуру плавления различных материалов.

До сих пор исследователи использовали так называемые фазовые диаграммы температура-давление для определения состояния материала. На таких графиках фазы состояния материала показаны линиями, отделяющими их друг от друга. Ось X представляет температуру, ось Y описывает приложенное давление.

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Отдельная линия плавления на таких диаграммах показывает, когда материал переходит из твердого состояния в жидкое. Британский исследователь Костя Траченко разработал новую теорию. Сообщается, что благодаря своему универсальному методу расчета исследователь может надежно предсказать температуру плавления различных типов материалов.

Важные параметры уравнения определяются физическими константами. Сюда входят постоянная Планка, заряд и масса электрона. По словам физика, ему удалось разработать простой и универсальный метод прогнозирования.

Несмотря на свою сложность, плавление имеет фундаментальное единство в самых разных системах, от благородных газов до металлов, — поясняет Траченко в пресс-релизе.

Новые результаты исследований по прогнозированию температуры плавления могут стать хорошей новостью для многих технических областей. Точное определение того, когда материал начинает плавиться, важно для большого числа дисциплин — будь то исследование материалов, разработка лекарств или другие области, где используются фазовые диаграммы температура-давление.

Однако в научном сообществе есть и сомнения относительно результатов Траченко — исследователь Сергей Харпак из Немецкого аэрокосмического центра рассказал New Scientist, что новую теорию сначала нужно тщательно протестировать, чтобы сказать, так ли она на самом деле надежна, как говорит британский физик.