31 марта Россия запустила на орбиту новый спутник. 5 апреля спутник уже прислал первые снимки. Это пятый орбитальный запуск, осуществленный РФ с начала года.

31 марта этого года Российское космическое агентство («Роскосмос») осуществило запуск ракеты «Союз 2.1б», целью которого был вывод на орбиту нового спутникового аппарата дистанционного зондирования планеты. Успешный запуск произведен с космодрома Байконур в Казахстане.

Вскоре после старта было подтверждено, что спутник серии «Ресурс-П» достиг целевой орбиты на высоте около 500 км. 5 апреля аппарат прислал первые изображения нашей планеты, в том числе снимки высокого разрешения американских городов (Даллас, Хьюстон и др.).

Фото: «Роскосмос»

«Ресурс-П №4», как следует из его обозначения, является четвертым аппаратом в семействе российских спутников «Ресурс-П», которые созданы для получения изображений земной поверхности с высоким разрешением (на уровне до 1 м/пикселей). Контракт на строительство четвертого и пятого аппаратов этой серии был заключен в 2014 году с ЦКБ «Прогресс». Первые спутники «Ресурс-П» были запущены в 2013, 2014 и 2016 годах соответственно.

реклама

Расчетный срок эксплуатации «Ресурса-П №4» – не менее пяти лет. Кроме того, он должен обеспечить возможность управляемого схода с орбиты над безопасным районом океана после завершения эксплуатации. За время своей службы спутник должен расширить возможности круглосуточного наблюдения за территорией России, предоставляя преимущественно конкретные данные, необходимые для выполнения задач в области антикризисного управления, логистики и мониторинга состояния природных ресурсов. Следующий спутник из описываемой серии планируется вывести на орбиту в следующем году.

Это важная программа, поскольку данные используются, в частности, Министерством сельского хозяйства и организациями, связанными с метеорологией, транспортом, оказанием помощи при стихийных бедствиях, управлением ресурсами и обороной.

Расширение парка спутников должно было состояться несколько лет назад, но оно было отложено, в том числе из-за нехватки комплектующих и пандемии коронавируса. Нынешнее состояние российского космического сектора (в основном из-за санкций) также вызывает дополнительные проблемы со сроками.

Проблемы заметны прежде всего в количестве пусков ракет, выполняемых в год. Описанная миссия стала пятым орбитальным полетом российской ракеты-носителя в 2024 году. Напомним, что в прошлом году Россия осуществила всего 19 пусков своих ракет-носителей. По сравнению с такими странами, как США (110) и Китайская Народная Республика (66), этот результат выглядит не совсем удовлетворительным.