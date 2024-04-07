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kosmos_news
Радио «Свободная Азия»: Полиция Китая мониторит смартфоны прохожих на наличие VPN
Китайские власти все активнее принимают меры против обхода «Великого Китайского файрвола».

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Доступ в интернет подвергается определенной цензуре в Китае. Все сервисы Google в Поднебесной официально заблокированы. Чтобы использовать YouTube, Google Карты и т.п., понадобится сервис VPN. По этой причине использование таких инструментов широко распространено не только среди туристов, но и среди населения.
Источник: REUTERS
До сих пор власти в основном допускали такой обход «великого файрвола». Но теперь появились сообщения, что ситуация меняется. Житель юго-западной провинции Сычуань рассказал СМИ Радио «Свободная Азия» (РСА), что недавно его остановили в метро в столице провинции Чэнду.


«В метро меня остановил сотрудник полиции и хотел проверить мой телефон, но я ему не позволил», — рассказал мужчина. 

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Он также наблюдал, как полицейские проверяют сотовые телефоны людей на улицах Шанхая и Пекина.


«Если вы разместите подвергнутый цензуре контент в китайской альтернативе WhatsApp WeChat, то можете ожидать, что ваша учетная запись будет заблокирована», — сообщил РСА житель северо-восточной провинции Цзилинь. 

Согласно отчетам, контент «извне» по-прежнему распространяется в китайском интернете, но значительно меньше, чем раньше. Причина этого – усиление надзора.

Человек, работающий в магазине сотовых телефонов, рассказал СМИ, что в Китае существует государственное «приложение для борьбы с мошенничеством». Оно оценивает, установили ли пользователи программное обеспечение, такое как VPN-сервисы, и отправляют данные в соответствующие органы. Китайцы также сообщают, что полиция отправляет текстовые сообщения на мобильные телефоны, информируя пользователей об обнаружении запрещенного программного обеспечения, что является нарушением закона. Людям пишут, что им придется явиться в местное отделение полиции, если они не удалят программы.

Также принимаются меры против операторов сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые критикуют политику страны или предлагают сервисы VPN. Нескольким тысячам пользователям недавно пришлось явиться властям для «объяснений».

Напомним, в России с 1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов.

#смартфоны #технологии #приложения #vpn #мобильные телефоны #китая
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