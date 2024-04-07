Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
У самолета Boeing 737 произошел пожар в двигателе
Очередная серьезная поломка случилась у Boeing 737. Новый тревожный инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации США.

реклама

Еще один серьезный инцидент произошел с самолетом компании Boeing. Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines был вынужден прервать взлет из аэропорта Лаббока в Техасе незадолго до взлета в четверг вечером, 4 апреля, из-за возгорания одного из двух двигателей.
Изображение из открытых источников
Пилот заявил наземной диспетчерской службе о «перегреве тормозов» и «пожаре в районе левого двигателя». Пожарная служба также упомянула о возгорании двигателя в публикации в социальной сети. Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) начало расследование инцидента.

В Boeing подчеркивают, что прерванный взлет был осуществлен «в полной безопасности». Однако последний инцидент приводит к тому, что доверие к авиапроизводителю продолжает падать. На этот раз пострадала модель 737-800 NG (Next Generation), предшественник 737 MAX. К счастью, 154 пассажира спаслись, никто не пострадал.

реклама

Недавно несколько технических поломок самолетов Boeing оказали давление на производителя. В январе практически новый самолет 737-9 Max во время набора высоты потерял часть стенки салона. В марте Boeing 737-800 потерял в полете часть фюзеляжа.

Также в марте у Boeing 777-200 при взлете из Сан-Франциско сломалось шасси, и он был направлен в Лос-Анджелес. Самолет United Boeing 737, вылетевший из Хьюстона 4 марта, повернул назад вскоре после взлета, поскольку в двигатель попала пластиковая пузырчатая пленка.

В марте Boeing 787 внезапно ушел в неконтролируемое пикирование. И совсем недавно руководитель бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его специалисты постоянно находят поломки в самолетах Boeing.

#сша #авиация #самолеты #boeing
+
Написать комментарий (0)
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
3
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
11
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
7
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В WhatsApp появится функция фонового просмотра видео
+
По мнению Microsoft, пользователи не умеют правильно использовать Copilot
2
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
5
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
3
Samsung раскрыла планы по разработке 3D памяти и стекированной DRAM
+
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
1
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
10

Популярные статьи

Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
68
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
173
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
55
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
67
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
37
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
17
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
407
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
10
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
1

Сейчас обсуждают

Павел Почивалов
00:28
Много разговоров про Винде каюк уже было, но увы, этого не случится, пожалуй никогда, прочно засевшая ось своего парня + огромные капиталы на лоббирование не дадут скинуть старый кал в новой обёртке с...
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
Freez Er
00:24
О мы тебя нашли. Возвращайся в больницу, мы тебе пытаемся помочь. Признаться давно не видел такой отвратной статьи, прекращай. Что блин люди будут думать после твоих статей о тех кто просто любит игра...
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Pandas
00:23
Ты мне то сказки не рассказывай, у меня uwqhd 32". Чем выше исходное разрешение рендера тем больше информации для работы апскейлера. Поэтому чем выше разрешение тем выше качество dlss того же.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:22
ответил в лс
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:22
Что "Ну-ну" ?))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:20
По совокупности характеристик, Если достаточно средств, очевидно что карты нв лучше.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Апшеронский скакел
00:20
написал в ЛС
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:19
А за Беларусов можно и ответить -по острию ходит чувачек
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Dmitry Mitry
00:19
Раз в пять лет.
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Вадим (Nvidia Hater)
00:18
Хуже не подобрать было картинку -ей богу .во всех смыслах
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем