Очередная серьезная поломка случилась у Boeing 737. Новый тревожный инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации США.

Еще один серьезный инцидент произошел с самолетом компании Boeing. Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines был вынужден прервать взлет из аэропорта Лаббока в Техасе незадолго до взлета в четверг вечером, 4 апреля, из-за возгорания одного из двух двигателей.

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Пилот заявил наземной диспетчерской службе о «перегреве тормозов» и «пожаре в районе левого двигателя». Пожарная служба также упомянула о возгорании двигателя в публикации в социальной сети. Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) начало расследование инцидента.

В Boeing подчеркивают, что прерванный взлет был осуществлен «в полной безопасности». Однако последний инцидент приводит к тому, что доверие к авиапроизводителю продолжает падать. На этот раз пострадала модель 737-800 NG (Next Generation), предшественник 737 MAX. К счастью, 154 пассажира спаслись, никто не пострадал.

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Недавно несколько технических поломок самолетов Boeing оказали давление на производителя. В январе практически новый самолет 737-9 Max во время набора высоты потерял часть стенки салона. В марте Boeing 737-800 потерял в полете часть фюзеляжа.

Также в марте у Boeing 777-200 при взлете из Сан-Франциско сломалось шасси, и он был направлен в Лос-Анджелес. Самолет United Boeing 737, вылетевший из Хьюстона 4 марта, повернул назад вскоре после взлета, поскольку в двигатель попала пластиковая пузырчатая пленка.

В марте Boeing 787 внезапно ушел в неконтролируемое пикирование. И совсем недавно руководитель бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его специалисты постоянно находят поломки в самолетах Boeing.