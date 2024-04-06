Микроскопические частицы соли были распылены с борта авианосца на этой неделе. В будущем облака будут искусственно уплотнены.

На Земле становится все жарче. Если так будет продолжаться, принятых до сих пор мер будет недостаточно, чтобы замедлить антропогенное глобальное потепление настолько, чтобы предотвратить катастрофу.



Помимо сокращения выбросов парниковых газов, проводятся исследования активных способов снижения температуры на Земле. Этим занимается геоинженерия. Некоторые разделы науки посвящены созданию искусственных облаков.

Благодаря искусственным облакам, меньше солнечных лучей достигнет Земли, что сделает ее менее теплой. Одним из методов создания облаков, который особенно критикуется экологами, является распыление йодида серебра с самолетов. Более экологически чистый метод называется «уплотнение морских облаков». Машину для этого процесса впервые протестировали за пределами лаборатории, сообщает New York Times.

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Изображение из открытых источников

Для этой цели было использовано устройство, над которым исследователи Вашингтонского университета работали уже много лет. Это устройство похоже на снежную пушку. Для первого испытания устройство было установлено на посадочной палубе авианосца USS Hornet (CV-12). Он выведен из эксплуатации и служит кораблем-музеем в заливе Сан-Франциско.

Авианосец USS Hornet. Изображение из открытых источников



Устройство наполнено солью, пресная вода подается через резервуар. В будущем будет использоваться морская вода. Для текущего эксперимента компоненты подавали отдельно, поскольку морская вода вызывает коррозию и может повредить машину.

Давление воздуха превращает смесь в распыляемый туман. Целью испытания было определить, имеют ли эти солевые аэрозоли необходимый объем и стабильно ли они его сохраняют. Если частицы аэрозоля слишком малы, то не имеют никакого эффекта. Если они слишком велики, то могут даже иметь отрицательный эффект. Оптимальными являются субмикронные частицы толщиной около 1/700 толщины человеческого волоса.

Пока что создание таких частиц с помощью машины было опробовано только в лаборатории. Однако на открытом воздухе преобладают другие условия, такие как ветер и меняющаяся влажность. Если исследователи добьются своего, эти тесты будут проводиться регулярно в течение нескольких месяцев, а результаты будут постоянно анализироваться.

Если все получится, следующим шагом станет создание машины, которая будет выпускать соляные аэрозоли в облака. Там они уплотняют существующие облака – поэтому их искусственно усиливают. Это означает, что они отражают больше солнечного света обратно в космос.

Но это также означает, что охлаждающий эффект устраняется. Поскольку облака над морем (морские слоисто-кучевые облака) особенно подвержены этому эффекту, возникла идея использовать соль. Ведь ее в море достаточно.

По мнению исследователей, такие машины можно будет устанавливать в выбранных точках моря. Они должны самостоятельно всасывать морскую воду, при необходимости конденсировать или уменьшать содержание солей и распылять аэрозоли. В сочетании с солнечными батареями или выработкой электроэнергии из приливов и волн машины могут работать автономно.

Исследователи полагают, что пройдет не менее 10 лет, прежде чем эту технологию можно будет использовать для реального снижения температуры поверхности Земли. Даже если будущие испытания докажут, что этот метод не работает, он предоставит ценные исследования того, как загрязнение воздуха и аэрозоли взаимодействуют с облаками.

У геоинженерии много критиков. По этой причине исследователи максимально держали испытания на этой неделе в секрете, чтобы избежать попыток саботажа.

Учёные призывают к осторожности. Искусственные облака можно использовать для изменения климатических условий не только над морем, но и над сушей. Последствия в настоящее время невозможно предсказать.

Исследователи текущего проекта также признают риски. Последствия таких манипуляций должны быть тщательно изучены. Изменения температуры могут повлиять на океанские течения, затрагивая рыбу и другую морскую жизнь, а также могут иметь другие, непредвиденные последствия.

Существует также риск того, что технология может изменить характер осадков. Количество осадков может увеличиться в некоторых регионах и уменьшиться в других, что поставит под угрозу соответствующие экосистемы.