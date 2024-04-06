На этой неделе рынок криптовалют упал. Биткоин в последнее время оставался значительно ниже отметки в $70 000. Весь рынок затаился в ожидании грядущего через пару недель халвинга.

Эта неделя (30 марта — 6 апреля) не была особенно интересной в индустрии криптовалют. За 7-дневный период цены крупнейших криптоактивов явно снизились. На прошлой неделе биткоин снова превысил отметку в $70 000 и приближался к историческому максимуму с середины марта. Однако так продолжалось недолго – на этой неделе рекордный уровень оставался недосягаемым.

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Другие крупнейшие криптоактивы также зафиксировали убытки. Dogecoin находился под особым давлением. Неделя также выдалась сложной для традиционных финансовых рынков. На фондовом рынке США были большие потери, особенно в четверг, 4 апреля. Глава центрального банка США заявил, что в этом году, возможно, нет необходимости в снижении процентных ставок. А ведь ожидание того, что процентные ставки могут упасть в этом году, было одной из основных причин хороших показателей на рынках в последние месяцы.

Также дела обстояли и на рынке криптовалют – ведь он в последнее время сильно зависит от фондового рынка США. Две недели назад биткоин стабилизировался после заседания Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

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В течение нескольких месяцев рост курса BTC был обусловлен ажиотажем вокруг одобрения спотовых биткоин-ETF в США, что и произошло в начале января. ETF важны прежде всего из-за их среднесрочного и долгосрочного воздействия на криптоиндустрию.

Но откуда мог прийти следующий импульс для роста биткоина? Часто упоминается следующий халвинг биткоина. Ожидается, что это событие произойдет 20 апреля. Халвинг уменьшает вознаграждение, которое майнеры получают за добавление новых блоков транзакций в блокчейн биткоина. Это означает, что в обращение поступает меньше новых монет — и предложение BTC, соответственно, становится ниже, чем было до халвинга.

Вот почему халвинг должен оказать положительное влияние на цену актива — по крайней мере, этого ожидают многие в криптоиндустрии. За предыдущими халвингами последовали сильные бычьи рынки с новыми рекордными максимумами через несколько месяцев.

На данный момент произошло только три халвинга — это чрезвычайно малое число для причинно-следственных выводов. Временной лаг между предыдущими халвингами и бычьими рынками еще больше затрудняет установление надежной причинно-следственной связи. Тот факт, что на этот раз рекордный уровень был достигнут до хавлинга, также должен вызвать подозрения у тех, кто верит в более или менее исторические закономерности.

Но есть и совершенно другая тема, которая может дать толчок рынку криптовалют – она определенно связана с главным предложением года: ETF. После спотовых биткоин-ETF теперь речь идет о спотовых ETF на Ethereum.

Ситуация аналогична прошлогодним спотовым биткоин-ETF: в США регулятор фондовой биржи никогда не одобрял спотовые ETF на Ethereum – только ETF на фьючерсы на Ethereum. Эти фонды инвестируют в финансовые продукты (фьючерсы), которые повторяют цену ETH, но не сами токены.

В любом случае очевидно одно: рынок криптовалют затаился в ожидании халвинга BTC. Главное событие четырехлетия, напомним, состоится ориентировочно через две недели.



