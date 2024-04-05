Министерство обороны Японии опубликовало фотографию китайского самолета.

Китайский беспилотный летательный аппарат WZ-7 Soaring Dragon впервые был замечен над Японским морем. Об этом сообщило министерство обороны Японии в коротком пресс-релизе, сообщает The War Zone. В ответ японские ВВС подняли в воздух самолеты, скорее всего, F-15J Eagles.

WZ-7 на авиасалоне. Источник изображения: REUTERS

По данным властей, WZ-7 прилетел с азиатского континента, затем облетел Японское море, а потом повернул на северо-запад в сторону материка. Япония также опубликовала карту полетов и изображение дрона.

WZ-7 над Японским морем. Источник изображения: Министерство обороны Японии

Карта полета беспилотника. Источник изображения: Министерство обороны Японии

Дрон имеет максимальную дальность полета 7000 км и крейсерскую скорость 750 км/ч. Его высота 5,41 метра, длина 14,33 метра, размах крыльев 24,86 метра. WZ-7 может нести полезную нагрузку 650 кг и имеет продолжительность полета 10 часов.

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WZ-7 является важным инструментом для ВВС Китая. Его можно использовать для разведки, радиоэлектронной борьбы и в качестве системы раннего предупреждения. Аппарат также может использоваться для обнаружения целей баллистических ракет.

Японское море имеет стратегически чрезвычайно важное значение, в том числе как морской путь. Граничит с Южной Кореей, КНДР, Россией и Японией. Море важно для рыболовства и прочих промыслов, а также здесь имеются ценные месторождения полезных ископаемых.

Неясно, по какому маршруту дрон пролетел над материком. Однако на самом деле он мог пролететь только через воздушное пространство России или Северной Кореи. Поскольку Китай поддерживает отношения с обеими странами, оба сценария могут быть правдоподобными. По данным The War Zone, было бы заметным событием, если бы Китай теперь все чаще использовал это воздушное пространство для проведения разведывательных полетов в этом районе.

В чем именно заключалась причина использования WZ-7, до сих пор неясно. В тот же день в том же районе был замечен российский корабль. Однако, неизвестно, связано ли это с появлением дрона.