Эта мера была принята из-за ужесточения контроля на заводах со стороны властей США.

По инсайдерской информации, американский производитель самолетов Boeing за последние недели значительно сократил производство своей модели 737 MAX. Эта мера была принята из-за ужесточения контроля на заводах со стороны властей США, сообщают агентству Reuters инсайдеры отрасли.

Boeing 737 MAX. Источник изображения: Википедия

В конце марта темпы производства даже упали до однозначных цифр после того, как авиационный регулятор США ФАУ установило ограничение на выпуск 38 новых машин в месяц. Такое развитие событий, вероятно, окажет далеко идущее влияние на авиационную отрасль, поскольку авиакомпаниям придется сократить графики полетов или продлить существующие договоры аренды, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Европейский конкурент Airbus также сократил свои производственные показатели из-за рыночной конъюнктуры.

Напомним, у компании Boeing в этом году возникли серьезные проблемы с самолетами. У некоторых из них были обнаружены поломки. Рейсы в США и Ирландии на самолетах производителя были временно приостановлены.