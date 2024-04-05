Китай усиливает свои позиции на европейском рынке коммерческих автомобилей.

Кристиан Левин, генеральный директор грузового холдинга Volkswagen Traton, предупреждает об усилении конкуренции со стороны Китая на европейском рынке коммерческих автомобилей.

Изображение: Traton

Немецкие и шведские производители, такие как Traton (MAN, Scania), Daimler Truck и Volvo, уже предлагают электрогрузовики для снижения выбросов, но продажи по-прежнему низкие.

Китайские компании, такие как BYD, известные своими электромобилями, также выходят на европейский рынок коммерческих автомобилей, в то время как Traton реагирует на это строительством завода по производству грузовиков в Китае, который должен начать работу в 2025 году.

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Отдельно упоминается и автопроизводитель Nio и его стратегия выхода на рынок. Полтора года назад китайский производитель автомобилей Nio вывел на европейский рынок свою топовую модель ET7 исключительно по подписке. По словам главы компании Уильяма Ли, в зависимости от срока и оснащения подписка стоит от 1199 евро в месяц.

По словам производителя, седан длиной 5,10 метра изначально будет предлагаться с двигателем мощностью 180 кВт/245 л.с. на передней оси и двигателем мощностью 300 кВт/408 л.с. на задней оси. С крутящим моментом до 850 ньютон-метров (Нм) ET7 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,8 секунды, а на скорости 200 км/ч тормозится электроникой.

Энергия обеспечивается батареями емкостью 75 или 100 киловатт-часов (кВтч) с максимальным запасом хода 385 и 505 километров соответственно. Они должны заряжаться до 80% в лучшем случае за 40 минут на станции переменного тока мощностью 130 кВт.

Nio также предлагает автоматическую замену батарей на специальных станциях вдоль автомагистралей — в настоящее время это единственный производитель, который делает это. Однако в настоящее время в Европе для этого есть только три места. В Китае уже 1000 таких станций.

Китайские поставщики электробусов, в частности, быстро зарекомендовали себя благодаря своим высококачественным аккумуляторным технологиям, что может указывать на аналогичное развитие в секторе грузовых автомобилей, сказал Левин в интервью Bloomberg.



