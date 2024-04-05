Согласно новым данным, в еврозоне экономика потихоньку восстанавливается.

В преддверии следующего заседания ЕЦБ по процентным ставкам на следующей неделе экономика еврозоны снова демонстрирует небольшой рост. Уровень инфляции еврозоны, рассчитываемый S&P Global, в марте поднялся на 1,1 пункта до 50,3 пункта, превысив порог роста в 50 пунктов впервые с мая 2023 года. Хотя рост минимален, ситуация рассматривается как позитивный фактор, особенно на фоне ослабления динамики инфляции.

Изображение из открытых источников

Напомним, рекордный уровень инфляции в Европе был зафиксирован ровно два года назад - в марте 2022-го. В то время статистическое управление Евросоюза, Евростат, представило свою оценку за март, и она оказалась весьма негативной. В еврозоне инфляция выросла до 7,5%. По данным Handelsblatt, это был самый высокий уровень с момента введения евро. Наиболее чувствительным изменение цен стало в энергетическом секторе, где годовой уровень инфляции достиг 44,7%. Это, следовательно, привело к росту цен на основные товары и продукты питания.

реклама

Текущее падение цен (в марте 2024 года) производителей сигнализирует об ослаблении инфляционного давления, что должно порадовать Европейский центральный банк. Таким образом, аналитики ожидают, что первое снижение ключевой процентной ставки произойдет в июне.

Отчет фокусируется только на странах, использующих евро в качестве основной валюты. Литва, Эстония, Латвия и Нидерланды оказались странами еврозоны, наиболее затронутыми инфляцией. Однако отсутствует информация о европейских странах за пределами еврозоны, таких как Болгария, Румыния, Сербия и т. д.

В марте уровень инфляции в Швейцарии продолжил снижаться. По данным швейцарского информационного агентства SDA, этот показатель упал с 1,2% в феврале до 1% в марте, как объявило в четверг, 4 апреля, Федеральное статистическое управление (FSO).