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kosmos_news
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
Операция против хуситов в Красном море показывает необходимость такой системы.

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ВМС США хотят к 2026 году установить на один из своих кораблей мощное микроволновое (электромагнитное) оружие. Это следует из финансового отчета на 2025 год, который был недавно опубликован. Соответственно, разработка должна выйти за рамки проекта METEOR. Ракета соответствующего проекта разрабатывается с 1997 года.

Корабельное микроволновое оружие. Фото: Epirus

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Военно-морской флот в первую очередь надеется устранить угрозу, исходящую от дронов в открытом море, без необходимости запускать ценные ракеты класса «земля-воздух». Конфликт с йеменскими повстанцами-хуситами в Красном море недавно привлек внимание к необходимости такой защиты. СВЧ-оружие должно иметь особенно низкие затраты на выстрел, быстро настраиваться и атаковать несколько целей одновременно.

В отличие от систем лазерной защиты, эти системы используют микроволновую энергию для повреждения электроники внутри дронов. Эта система также предназначена для помощи в ликвидации противокорабельных баллистических ракет. При этом можно нейтрализовать и небольшие беспилотники-катера.

По сравнению с лазерами, микроволновое оружие можно использовать с различной интенсивностью для достижения эффектов. Волны покрывают большую площадь по сравнению с лазерным лучом, а это означает, что можно уничтожить сразу несколько дронов. В отличие от лазеров, микроволновые оружейные системы не зависят от погодных условий и быстрее снова готовы к использованию после «выстрела».

США уже давно экспериментируют с микроволновым оружием. Например, был проект, в котором такое орудие устанавливалось на танк Stryker, построенный компанией General Dynamics.

Частные оборонные компании, такие как Raytheon и Epirus, также уже много лет работают над микроволновым оружием. Последние в прошлом предлагали ВМФ комплекс морского базирования. План использования такого оружия для отражения мигрантов на границе с Мексикой вызвал особые споры. Помимо США, исследованиями в области микроволнового оружия занимаются и другие страны. Недавно стало известно о такой системе, разрабатываемой Китаем.

#оружие #дроны #военная техника #ввс сша
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