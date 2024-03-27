26 марта было вынесено решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа из Британии в США. Окончательное решение отложено, и были запрошены гарантии США безопасности журналиста.

Дело основателя WikiLeaks, шифропанка и сторонника биткоина Джулиана Ассанжа принимает новый оборот.После опубликованных в 2010 году утечек информации, включая нарушения прав человека и военные преступления США, 53-летний журналист на протяжении последних 14 лет был вынужден скрываться от властей США. Ему было предоставлено убежище в посольстве Эквадора в Лондоне до 2019 года. Последние пять лет Ассанж находился в заключении в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж . Фото: Zuma/ТАСС

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Спустя месяц после начала судебного разбирательства по запросу США об экстрадиции Высокий суд Лондона 26 марта постановил, что Ассанж пока не будет экстрадирован в США.

Судебный процесс начался 20 февраля 2024 года. Джулиан Ассанж не присутствовал на слушаниях по состоянию здоровья. Адвокаты на первом слушании пытались убедить суд в том, что любая экстрадиция по политическим обвинениям или политическим преступлениям (включая шпионаж и государственную измену) будет нарушением раздела 4 договора об экстрадиции между США и Великобританией. Это положение также включено почти в каждый международный договор, подписанный Великобританией, и контролируется ООН, Интерполом и многими странами, такими как Канада, Аргентина, Испания и Германия. Кроме того, Ассанж может ссылаться на некоторые статьи Европейской конвенции по правам человека.

Защита Ассанжа также обозначила последствия его экстрадиции в США. За свою журналистскую деятельность ему грозит дальнейшее бесчеловечное обращение, длительные тюремные сроки (до 175 лет), новые обвинения и даже смертная казнь. Якобы правительство США даже уже спланировало похищение и убийство, поэтому безопасность Ассанжа в США не может быть гарантирована.

США могли использовать Закон о шпионаже, принятый в 1917 году, против журналистов и неграждан США. Ассанж не является гражданином США и, следовательно, не будет иметь прав по Первой поправке, но все равно может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством США за что-то, что произошло за пределами страны. Со стороны США нет никаких гарантий, что Ассанж не будет убит или подвергнется жестокому обращению.

Американские обвинители попытались изобразить Ассанжа не как журналиста, а как преступника, который подверг опасности информаторов, упомянув их имена, и получил информацию посредством взлома. Это поставило под угрозу работу органов безопасности и вооруженных сил США. Соответственно, это не политическое преследование, а скорее нарушение ряда законов.

Итак, 26 марта суд отложил принятие решения до следующих слушаний 20 мая. Высокий суд требует от США к 16 апреля гарантий, что смертный приговор не будет вынесен и что Ассанж, независимо от его гражданства, может ссылаться на фундаментальное право на свободу выражения мнения (Первая поправка) в США.

Однако, как отметил на слушаниях адвокат журналиста, подобные заверения не будут иметь никакой ценности, поскольку Соединенным Штатам в подобных вопросах нельзя доверять. Учитывая практику спецслужб (похищение людей, убийства), можно усомниться в том, что США будут действовать добросовестно.

Дело Ассанжа привело к значительным политическим, социальным и экономическим дискуссиям во всем мире. Он поднял важные вопросы о балансе между прозрачностью и безопасностью, роли информаторов, этических обязательствах журналистов, а также пределах государственной тайны и защиты журналистов в цифровую эпоху.