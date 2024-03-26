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kosmos_news
На видео попал момент обрушения моста в Балтиморе
Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе транслировалось в прямом эфире.

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Во вторник утром, 26 марта, в городе Балтимор на восточном побережье США в штате Мэриленд произошла серьезная авария. Контейнеровоз длиной 300 метров столкнулся с опорой моста Фрэнсиса Скотта Ки. Согласно агентству "Интерфакс", затем мост рухнул. По данным властей, в воду также упали транспортные средства и, возможно, строители, находившиеся на мосту.
Судно проплывает под мостом Фрэнсиса Скотта Ки. Фото: APA/AFP/GETTY IMAGES/MARK WILSON
Весь инцидент транслировался в прямом эфире на YouTube. Канал Streamtime Live ведет круглосуточную трансляцию гавани Балтимора. Тот же аккаунт транслирует видео из других портов США, таких как Нью-Йорк и Чикаго. Как сообщает Gizmodo, звук не передается. Издание The Guardian опубликовало момент обрушения.


Утром во вторник можно было увидеть световые сигналы полиции и пожарных катеров, которые, скорее всего, искали в воде выживших.

По предварительной информации, опоры моста задел корабль Dali, совершавший рейс под сингапурским флагом. По данным сайтов отслеживания судов, он направлялся в Шри-Ланку.

#сша #видео #корабль #мост #происществие
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