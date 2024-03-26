Разработчики делают ставку на три криптовалюты в апреле 2024 года.

Активность разработчиков считается важным показателем на рынке цифровых валют. Активное сообщество разработчиков является необходимым условием успеха криптопроектов.

Изображение из открытых источников Следовательно, эксперты обращают внимание на активность разработчиков и на то, как она меняется еженедельно. Но иногда и здесь случаются сюрпризы. По данным Santiment, ни Solana, ни Ethereum в настоящее время не привлекают разработчиков. В этом контексте лидируют три других проекта.

Chainlink лидирует среди всех блокчейнов по активности разработчиков, по данным Santiment за последний месяц. С ростом курса примерно на 6% за последние 24 часа Chainlink 26 марта торгуется выше $20. Дальнейший прорыв, вероятно, раскроет ценовой потенциал актива, особенно с учетом текущей рыночной капитализации в $11,8 млрд. После внедрения стандарта CCIP планы большие — в частности, токенизация реальных активов запланирована на 2024 год.

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Cardano исторически характеризовался высокой активностью в области развития, подкрепленной научным подходом, в котором особое внимание уделяется исследованиям и экспертной оценке. Этот фундамент обеспечивает прочное и продуманное развитие платформы. Однако, несмотря на эти сильные стороны, Cardano сталкивается с проблемой реализации своих теоретических преимуществ в практическое внедрение. Сообщество разработчиков активно, но широкое внедрение монет и использование в практических целях остается ниже ожиданий. Поэтому, вероятно, неудивительно, что Cardano оказался на втором месте в рейтинге лучших проектов апреля от компании Santiment.

Третье место по активности разработчиков принадлежит Optimism (OP). В настоящее время ведется большая работа над решением масштабирования уровня 2. Последние изменения курса токена также выглядят бычьими. С ростом стоимости на 17% за последние семь дней, Optimism стал одним из лидеров рынка криптовалют. Трейдеры также видят здесь большой потенциал и ожидают сильную восходящую тенденцию Optimism.

Предварительные продажи криптовалют также всегда заслуживают внимания и предполагают прибыль выше среднего. В этом контексте выделяется Dogecoin20. На предпродаже удалось собрать почти $10 млн всего за несколько дней. Ранние инвесторы считают, что у них больше всего шансов получить прибыль от инвестиций в Dogecoin20, поскольку импульс уже указывает на дальнейший успех проекта.

Dogecoin20 позиционирует себя как преемник DOGE — только с улучшениями. У актива инфляции нет, а предложение ограничено. Более того, инвесторы могут получать прибыль просто за счет стейкинга — доход в настоящее время составляет около 110% годовых. Поскольку предварительная продажа, как ожидается, завершится через несколько дней, а публичные торги начнутся в апреле, возможно, стоит обратить внимание на токен DOGE20.