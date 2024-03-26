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Активность разработчиков считается важным показателем на рынке цифровых валют. Активное сообщество разработчиков является необходимым условием успеха криптопроектов.
Следовательно, эксперты обращают внимание на активность разработчиков и на то, как она меняется еженедельно. Но иногда и здесь случаются сюрпризы. По данным Santiment, ни Solana, ни Ethereum в настоящее время не привлекают разработчиков. В этом контексте лидируют три других проекта.
Chainlink лидирует среди всех блокчейнов по активности разработчиков, по данным Santiment за последний месяц. С ростом курса примерно на 6% за последние 24 часа Chainlink 26 марта торгуется выше $20. Дальнейший прорыв, вероятно, раскроет ценовой потенциал актива, особенно с учетом текущей рыночной капитализации в $11,8 млрд. После внедрения стандарта CCIP планы большие — в частности, токенизация реальных активов запланирована на 2024 год.
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Cardano исторически характеризовался высокой активностью в области развития, подкрепленной научным подходом, в котором особое внимание уделяется исследованиям и экспертной оценке. Этот фундамент обеспечивает прочное и продуманное развитие платформы. Однако, несмотря на эти сильные стороны, Cardano сталкивается с проблемой реализации своих теоретических преимуществ в практическое внедрение. Сообщество разработчиков активно, но широкое внедрение монет и использование в практических целях остается ниже ожиданий. Поэтому, вероятно, неудивительно, что Cardano оказался на втором месте в рейтинге лучших проектов апреля от компании Santiment.
Третье место по активности разработчиков принадлежит Optimism (OP). В настоящее время ведется большая работа над решением масштабирования уровня 2. Последние изменения курса токена также выглядят бычьими. С ростом стоимости на 17% за последние семь дней, Optimism стал одним из лидеров рынка криптовалют. Трейдеры также видят здесь большой потенциал и ожидают сильную восходящую тенденцию Optimism.
Предварительные продажи криптовалют также всегда заслуживают внимания и предполагают прибыль выше среднего. В этом контексте выделяется Dogecoin20. На предпродаже удалось собрать почти $10 млн всего за несколько дней. Ранние инвесторы считают, что у них больше всего шансов получить прибыль от инвестиций в Dogecoin20, поскольку импульс уже указывает на дальнейший успех проекта.
Dogecoin20 позиционирует себя как преемник DOGE — только с улучшениями. У актива инфляции нет, а предложение ограничено. Более того, инвесторы могут получать прибыль просто за счет стейкинга — доход в настоящее время составляет около 110% годовых. Поскольку предварительная продажа, как ожидается, завершится через несколько дней, а публичные торги начнутся в апреле, возможно, стоит обратить внимание на токен DOGE20.