Биткоин и Ethereum ETN будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 28 мая 2024 года. LSE объявила об этом 25 марта.

С 8 апреля можно будет подавать заявки на инвестиционные продукты, купить которые изначально смогут только профессиональные инвесторы. В Великобритании до сих пор действует запрет на продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам. Закон вступил в силу 6 января 2021 года.

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Мы решили открыть рынок криптовалютных ETN 28 мая 2024 года, чтобы в первый день торгов на рынке было представлено как можно больше эмитентов. Лондонская фондовая биржа

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Требования к продуктам заключаются в том, что ETN будут основаны на биткоине и Ethereum и полностью физически защищены, то есть не используют кредитное плечо. Кроме того, монеты должны надежно храниться в холодном кошельке или у поддающейся проверке третьей стороны, на которую распространяются европейские правила по отмыванию денег.

Биржевые облигации (ETN) — это инвестиционный продукт, который, как и ETF, отражает стоимость базового актива(ов). Однако с чисто юридической точки зрения биткоин-ETF дает право собственности на BTC, тогда как биткоин-ETN — это долговая ценная бумага со стороны эмитента.

LSE разрешает использовать только биткоин-ETN, обеспеченные физическим BTC. Физически защищенные инвестиционные продукты на базе биткоина уже много лет торгуются в ЕС, включая ETN, ETP и ETC. Согласно директиве ЕС UCITS, ETF не могут содержать только один актив. В отличие от фьючерсных ETF на биткоин из США, эти инвестиционные продукты отражают цену BTC почти 1:1.

Неизвестно, будут ли вскоре крупные инвесторы запасаться биткоинами через Лондонскую фондовую биржу. Однако, поскольку британский рынок капитала менее важен, чем рынок США, влияние начала торговли инвестиционными продуктами, вероятно, будет ограниченным – в отличие от спотовых биткоин-ETF, одобренных в США.