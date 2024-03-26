Круглые безжизненные образования — так называемые «круги фей» — в Намибии уже несколько десятилетий беспокоят исследователей.

Круглые безжизненные участки в пустыне Намиб делают ландшафт похожим на лунную поверхность.

Источник изображения: Stephan Getzin

Эти так называемые «круги фей» в Намибии долгое время озадачивали исследователей. Теперь команда из Геттингенского университета и Университета Бен-Гуриона хочет выяснить природу этого явления.

Ранее была распространена научная теория, что за появление таких кругов ответственны песчаные термиты. Они якобы разъедали подземные корни трав, после чего погибали. Теория была опровергнута после тщательного изучения кругов.

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Для текущего исследования были проведены сотни измерений влажности почвы, каждое из которых проводилось после сезона дождей. Кроме того, было обследовано и подвергнуто статистическим испытаниям 500 отдельных травянистых растений в 4 регионах.

Результат исследования: каждый «круг фей» — это зона смерти. Молодые травы, прорастающие на этом участке после дождя, погибают через 10–20 дней. Это происходит потому, что верхний слой почвы (первые 4–5 дюймов почвы) в этом круге намного суше.

После сезона дождей влажность верхнего слоя почвы в круге до 4 раз ниже, чем на глубине 20 сантиметров. Корни молодых трав в среднем имеют длину всего 10 сантиметров. Так что до более влажных слоев почвы не добраться – травы погибают от жажды.

Круг в Намибии. Источник изображения: Stephan Getzin

Земля в кругу сухая. Многолетние травы растут по краям круга, они крупнее и крепче. После дождя они быстро зеленеют и моментально впитывают воду своими длинными корнями.

Их корни достаточно длинные, они сначала всасывают воду из верхних 10–20 сантиметров почвы. По мнению исследователей, это связано с тем, что после первых 20 дней дождя физическая проводимость воды в верхних участках почвы высока. Чем глубже вода находится в земле, тем ниже проводимость.

Растения по краям кругов как бы «выпивают» воду из молодых трав. До сих пор остается вопрос, почему «круги фей» — это круги, а не образования неправильной формы. По мнению исследователей, круги созданы самими комками трав. Это дает им возможность снабжать себя максимумом почвенной воды, не конкурируя между собой.





