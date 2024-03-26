Несовершеннолетнему геймеру пожизненно запретили участвовать в играх разработчика Bungie, и он должен выплатить полмиллиона долларов в качестве компенсации.

17-летнему американцу пришлось на собственном горьком опыте убедиться в том, что мошенничество грозит серьезными последствиями. Он должен разработчику игры Bungie полмиллиона долларов в качестве компенсации за ущерб. Bungie и неназванный мошенник договорились об этой сумме в суде штата Вашингтон.

Изображение из открытых источников

реклама



В июле 2022 года производитель игр Bungie подал иск против 17-летнего игрока Destiny 2. Помимо регулярного мошенничества с использованием читов внутри игры, несовершеннолетний также оскорблял и даже угрожал сотрудникам Bungie. Подросток не только неоднократно нарушал условия использования Destiny 2, но и сознательно игнорировал все этические нормы во время игрового процесса и вне игры.

Было достаточно причин, чтобы Bungie действовала максимально строго и не принимала во внимание возраст мошенника. Несмотря на то, что на стороне обвиняемого оказался опытный юрист, правота игровой компании была доказана в суде. Помимо $300 000 за нарушение авторских прав, подростку также придется заплатить $2 000 за каждый акт обхода правил в Destiny 2, то есть за каждый случай читерства. Речь идет о 100 правонарушениях, поэтому окончательная сумма иска о возмещении ущерба составит $500 000.

Bungie этого было недостаточно — в конце концов, мошенник перешел и личные границы, угрожая сотрудникам. Помимо огромного штрафа, существует также пожизненный запрет на участие во всех играх Bungie, строгий запрет на контакты со всеми сотрудниками игровой студии и принудительное удаление всех учетных записей в социальных сетях, с помощью которых ответчик распространял незаконный чит-контент.

Парень вынужден попрощаться со всеми своими учетными записями, ему также запрещено приближаться ближе чем на 1000 футов (около 300 метров) к офисам Bungie или домам сотрудников компании-разработчика.

Bungie подала пример и ясно дала понять: игры не являются правовым вакуумом, а возраст не защищает от последствий, если правила игнорируются и переродятся определенные границы. Решение также применяется во всем мире и «может быть приведено в исполнение в любом суде соответствующей юрисдикции, где находится обвиняемый или его активы».