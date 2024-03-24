Во втором превью для разработчиков мобильной операционной системы можно отправлять SMS и RCS через спутниковое соединение. Android 15 выйдет в октябре.

Пользователи Android-смартфонов вскоре смогут отправлять сообщения через спутниковое соединение. Такое решение пригодится, среди прочего, в чрезвычайных ситуациях в местах, где нет сотовой связи. Во второй предварительной версии Android 15 для разработчиков возможность спутникового подключения теперь официально представлена компанией Google.

Android 15 впервые будет поддерживать спутниковую связь. Изображение: Google



Как сообщает Ars Technica, интерфейс для «спутниковых сетей» позволяет любым SMS- и MMS-приложениям отправлять сообщения через спутник. Только определенные предустановленные приложения смогут передавать сообщения RCS через спутник. Судя по всему Google исключает сторонние RCS-приложения из возможности спутникового подключения.

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Предварительные версии для разработчиков — это версии операционной системы, которые разработчики могут использовать для создания своих приложений. Первая предварительная версия Android 15 была опубликована около месяца назад. Финальную версию операционной системы Google планируется выпустить не раньше октября. Помимо спутниковой связи, она будет содержать и другие новые функции.

Вторая предварительная версия для разработчиков включает улучшенную поддержку PDF-документов в приложениях, улучшения в бесконтактных платежах, распознавание речи на нескольких языках и дополнительные параметры отображения для складных смартфонов.