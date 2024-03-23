По мнению суда, Google не соблюдала авторские соглашения с французскими издателями и агентствами. Решение было принято 20 марта.

Антимонопольный орган Франции наложил на Google штраф в размере €250 млн. Интернет-гигант не соблюдал обязательные соглашения об авторских правах с французскими издателями и агентствами, говорится в заявлении ведомства. Компания не опровергла обвинения.

Изображение: Reuters

В частности, органы по надзору за конкуренцией обвиняют Google в непрозрачности и неполноте коммуникаций на переговорах с издателями и информационными агентствами о вознаграждении за использование контента. Сообщается также, что группа не учитывала косвенный доход от используемого контента.

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Эксперты видят неправомерные действия в отношении программного обеспечения Google Gemini для искусственного интеллекта. Google не информировала издателей и агентства об использовании их контента через программное обеспечение. Более того, у них не было возможности высказаться против этого. Все, что они могли сделать, — это запретить использование их контента всеми службами Google.

Французские издатели уже много лет спорят с Google по поводу авторских прав. Google должна платить за использование в интернете контента за исключением ссылок и очень коротких заметок. В основе требований лежит поправка ЕС об авторском праве, принятая в 2019 году, которая призвана адаптировать устаревший закон об авторском праве в Европейском Союзе к цифровой эпохе и обеспечить авторам более высокое вознаграждение за их контент в интернете.

Google изначально отказалась производить такие платежи. Осенью 2020 года компания потерпела поражение в Апелляционном суде Парижа. В 2022 году компания и издатели достигли принципиального соглашения.