Резолюция описывается как первый по-настоящему глобальный консенсусный документ по ИИ. Россия поддержала резолюцию.

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту. Она призывает более 120 стран соблюдать права человека, защищать персональные данные и отслеживать риски, связанные с искусственным интеллектом. Китай и Россия также подписали резолюцию.

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Как сообщает Reuters, на согласование резолюции ушло почти четыре месяца. Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Суть в том, что документ даст миру «набор основных принципов для следующих шагов в разработке и использовании ИИ».

Более 120 стран, включая Китай, поддерживают резолюцию и усиление политики защиты данных.



«Сегодня все 193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций говорили в один голос, предпочитая овладевать искусственным интеллектом, а не подчиняться ему», — заявила 21 марта в своем заявлении посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Правительства по всему миру выступили с инициативами по предотвращению выхода из-под контроля развития искусственного интеллекта. Существуют опасения, что ИИ будет использоваться, среди прочего, для подрыва демократических процессов, содействия мошеннической деятельности или приведет к резкому сокращению рабочих мест.

Ненадлежащее или злонамеренное проектирование, разработка, развертывание и использование систем искусственного интеллекта создают риски, которые могут подорвать защиту, продвижение и осуществление прав человека и основных свобод.

Пока что Европа опережает США в регулировании отрасли, поскольку на прошлой неделе парламент ЕС принял Закон об искусственном интеллекте — первые в мире правила для искусственного интеллекта.

На вопрос, было ли сопротивление со стороны России или Китая во время переговоров по глобальной резолюции по искусственному интеллекту, высокопоставленные чиновники ответили, что было «много жарких дискуссий», но в конечном итоге соглашение было достигнуто.

Китайские и российские чиновники изучают возможность использования инструментов искусственного интеллекта для различных целей. В прошлом месяце Microsoft объявила, что разоблачила хакеров из обеих стран, использующих ChatGPT OpenAI для улучшения своих шпионских возможностей. Китай в ответ на обвинения Microsoft заявил, что это безосновательные обвинения, а Россия не комментировала сообщение компании.