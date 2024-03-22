Один из трендов последних лет: понятие «Вэнлайф» (Vanlife, «Жизнь в фургоне»). Люди по несколько месяцев живут или путешествуют в автодоме или фургоне. Эта тенденция началась в США, что отчасти было связано с нехваткой жилья и высокими ценами на аренду в некоторых городах. Постепенно новое отношение к жизни распространилось и на Европу. С приходом пандемии и расширением возможностей работать онлайн и из любого места эта тенденция снова усилилась.

Но чтобы сделать фургон пригодным для повседневного использования, нужно его переоборудовать. В ограниченном пространстве необходимо установить кухню, кровать и организовать пространство для хранения вещей. Не говоря уже о санузле. Всё это сделать не так просто, и к тому же работа отнимает очень много времени.

Это заметили инженеры Лотар Галлистл и Пауль Шнайдер. Их идея переоборудовать фургон заключалась в том, чтобы это была не стационарная конструкция внутри машины, а установка, которую можно относительно быстро демонтировать. Салоны практически всех фургонов стандартизированы под размер поддонов, поэтому решение было найдено быстро.

Модуль CampBoks позволяет использовать фургон в качестве автодома. Фото: CampBoks

Два плотника взяли стандартные поддоны и соорудили всё необходимо для жизни в грузовой машине — в результате получился компактный модуль, который можно установить в любой фургон. Таким образом, фургон по сути становится автодомом: с душем на открытом воздухе, кухней, раздвижным столом, скамейками и кроватью, которую также можно превратить в диван.

Основываясь на этой идее 2020 года, инженеры разработали бизнес-модель и зимой 2022 года основали CampBoks GmbH. Спрос на модули большой. Заинтересованным сторонам приходится ожидать поставок около десяти месяцев. В настоящее время в очереди на один модуль стоят более 200 человек. Недорогой вариант CampBok начинается от €6590.

В частности, выдвижные скамейки со столиками для использования на открытом воздухе являются уникальным инженерным решением стартапа.

Фото: CampBoks

Вместе с двумя сотрудниками оба основателя обеспечивают ежемесячный объем продаж на сумму от €80 000 до €100 000. В качестве следующего шага они рассматривают возможность приобретения отдельных деталей на других производственных предприятиях.