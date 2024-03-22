Для криптовалюты Stacks (STX) начинается новая глава, поскольку после одобрения обновления Nakamoto стоимость проекта заметно выросла. Фонд Stacks Foundation объявил о грядущем апгрейде 20 марта.

Целью криптопроекта Stacks является внедрение смарт-контрактов и децентрализованных приложений в сети биткоина. Несмотря на позиционирование себя как проекта первого уровня, стоимость Stacks (STX) достигла нового исторического максимума. Недавние заявления фонда Stacks и его основателя в значительной степени способствовали этому росту курса.

Изображение из открытых источников

реклама



20 марта фонд объявил, что сообщество почти единогласно проголосовало за обновление под названием Nakamoto. Оно предназначено для ускорения времени блокировки и повышения безопасности. После этой хорошей новости стоимость STX выросла до $3,65 и достигла нового исторического максимума. Утром 3 марта монета торгуется по цене $3,67.

Голосовать могли обладатели монет. Поскольку для обновления было выделено почти 150 миллионов STX с 400 аккаунтов, количество участников значительно превысило технические требования. Из более чем 2300 аккаунтов только 16 проголосовали против обновления.

Тестовая сеть для обновления Nakamoto будет официально запущена 25 марта, а активация основной сети запланирована на период с 15 по 29 мая. Благодаря предстоящему обновлению транзакции в Stacks станут «необратимыми», как и в биткоинах, что станет еще одним шагом на пути к безопасности и доверию в сети.

Муниб Али, соучредитель Stacks, выразил оптимизм по поводу будущего проекта. Он подчеркнул уникальную роль цифрового актива, приносящего доход в биткоинах. Али предсказал, что доходность для пользователей системы будет продолжать увеличиваться по мере роста сети и появления новых людей, использующих платформу.