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Целью криптопроекта Stacks является внедрение смарт-контрактов и децентрализованных приложений в сети биткоина. Несмотря на позиционирование себя как проекта первого уровня, стоимость Stacks (STX) достигла нового исторического максимума. Недавние заявления фонда Stacks и его основателя в значительной степени способствовали этому росту курса.
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20 марта фонд объявил, что сообщество почти единогласно проголосовало за обновление под названием Nakamoto. Оно предназначено для ускорения времени блокировки и повышения безопасности. После этой хорошей новости стоимость STX выросла до $3,65 и достигла нового исторического максимума. Утром 3 марта монета торгуется по цене $3,67.
Голосовать могли обладатели монет. Поскольку для обновления было выделено почти 150 миллионов STX с 400 аккаунтов, количество участников значительно превысило технические требования. Из более чем 2300 аккаунтов только 16 проголосовали против обновления.
Тестовая сеть для обновления Nakamoto будет официально запущена 25 марта, а активация основной сети запланирована на период с 15 по 29 мая. Благодаря предстоящему обновлению транзакции в Stacks станут «необратимыми», как и в биткоинах, что станет еще одним шагом на пути к безопасности и доверию в сети.
Муниб Али, соучредитель Stacks, выразил оптимизм по поводу будущего проекта. Он подчеркнул уникальную роль цифрового актива, приносящего доход в биткоинах. Али предсказал, что доходность для пользователей системы будет продолжать увеличиваться по мере роста сети и появления новых людей, использующих платформу.