При этом разработчики приложений должны соблюдать ряд правил Apple.

Согласно правилам ЕС, Apple должна открыть свой App Store, а также разрешить использование сторонних магазинов приложений. Технологический гигант также хочет предоставить разработчикам возможность загружать приложения непосредственно с сайта, то есть в обход App Store. Новая функция должна появиться этой весной.

Изображение из открытых источников

Разумеется, эта функция доступна только в ЕС и только при определенных условиях. По словам Apple, правила призваны гарантировать, что безопасность экосистемы не будет поставлена под угрозу. Разработчики должны сначала зарегистрировать свой сайт в Apple, прежде чем предлагать там приложения для загрузки.

реклама

В настройках также будет опция, с которой пользователи должны согласиться, чтобы установить приложение на свой iPhone. Нечто подобное уже есть в Android, где нужно «довериться источнику», прежде чем установить загруженный apk-файл.





«Когда вы устанавливаете приложение, то увидите информацию, которую разработчики отправили в Apple на рассмотрение (название приложения, имя разработчика, описание приложения, снимки экрана и возрастной рейтинг системы)», — описывает Apple дополнительные меры безопасности.

Однако не каждый разработчик может предложить приложения на своем сайте. Для этого необходимо проживать в ЕС или иметь зарегистрированную там компанию, участвовать в программе Apple Developer Program не менее 2 лет и разработать приложение, которое за предыдущий год было установлено более миллиона раз на устройствах iOS. Учитываются только установки в ЕС, что фактически разрешено только крупным провайдерам.

Разработчик Fortnite Epic Games не сможет воспользоваться предложением, поскольку компания уже два года не зарегистрирована в программе разработчиков Apple. Необходимо, чтобы разработчики своевременно отвечали на сообщения Apple, особенно если кого-то обвиняют в мошенническом, злонамеренном или незаконном поведении.

В настоящее время Apple разрешает разработчикам продавать свои приложения на сторонних торговых площадках в странах ЕС. Однако приложения, число установок которых превышает 1 миллион в год, должны платить Apple 50 центов за каждую дополнительную установку. Этот сбор также взимается, если разработчик продает более 1 миллиона приложений через свой сайт. От этого сбора освобождены только некоммерческие организации, отдельные образовательные учреждения и государственные организации. Возможность предлагать приложения напрямую через сайт, безусловно, интересна многим разработчикам.