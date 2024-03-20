Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) с активами на $1,5 трлн рассмотрит варианты диверсификации портфеля, в том числе посредством биткоина.

Согласно опубликованному документу, Государственный пенсионный фонд (GPIF) в Японии рассматривает возможность корректировки своей инвестиционной стратегии. Планируется включить в портфель биткоин и «прочие активы». Пенсионный фонд является крупнейшим в мире с активами под управлением в размере $1,5 трлн.

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Учитывая потенциальные риски и сравнительно высокую волатильность биткоина и других криптовалют, GPIF уделяет особое внимание комплексному управлению рисками и тщательной оценке эффективности этих классов активов. Помимо биткоина, рассматриваются также многочисленные другие активы.

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Биткоин рассматривается наряду с устоявшимися активами, такими как золото, как способ диверсификации классических инвестиционных портфелей. Это иллюстрирует его растущую актуальность в традиционном финансовом секторе. Это подчеркивает возросший статус биткоина как серьезного инвестиционного варианта для ведущих финансовых учреждений во всем мире.

Рассмотрение GPIF добавления биткоина в свой портфель совпадает со значительным изменением в денежно-кредитной политике Японии. В последние годы Япония проводила политику низких процентных ставок. Этот давний подход, первоначально внедренный для стимулирования экономики и борьбы с дефляцией, сейчас все чаще подвергается сомнению.

Япония в настоящее время борется с уровнем инфляции, который превышает целевой показатель в 2%, что делает необходимым повышение процентных ставок. Кроме того, политика низких процентных ставок привела к резкой девальвации иены по отношению к доллару США – особенно в последние годы. И даже правительство Японии винит слабую национальную валюту в экономическом упадке страны.

В условиях, когда традиционные формы инвестиций могут стать менее привлекательными, включение в свой портфель «альтернативного актива», такого как биткоин, кажется логичным. Потенциальное решение GPIF использовать биткоин может стать предшественником аналогичных стратегий других крупных пенсионных фондов.

Аналогичные планы есть и в американском штате Аризона. Все это является частью значительного изменения восприятия биткоина в институциональном инвестиционном пространстве.



