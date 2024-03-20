Основатель и бывший генеральный директор ведущей биржи криптовалют Binance Чанпэн Чжао приоткрыл завесу над своим новым проектом. Он планирует предложить бесплатное базовое образование для всех.

После периода молчания из-за продолжающихся юридических споров в США Чанпэн Чжао 18 марта объявил о запуске нового проекта.

Чанпэн Чжао. Изображение из открытых источников

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«Я начинаю новый проект. У него не будет токена. Это будет образовательный проект. Подробности скоро объявлю», — просто написал Чжао на платформе X.





Всего несколько часов спустя последовали более подробные сведения о новом проекте Чжао. Под названием «Giggle Academy» основатель Binance планирует предоставлять образовательный контент бесплатно. Платформа призвана предложить игровую и адаптируемую структуру в процессе образования.

Криптовалюты в Giggle Academy не будут играть важной роли, но часть проекта будет основана на концепции невзаимозаменяемых токенов (NFT). Образовательный контент должен передаваться в интерактивном режиме с использованием системы баллов, рейтингового списка и NFT. Giggle Academy стремится быть доступной из любой точки мира.



«Каждый человек в мире должен иметь доступ к образованию. Наша цель — сделать обучение увлекательным, вошедшим в привычку и бесплатным для всех», — подчеркнул предприниматель.

Цель: сделать образовательные программы и игры доступными для всех, у кого есть доступ в интернет.

Уже существует список ожидания для тех, кто хочет получить ранний доступ к платформе Giggle Academy. Регистрация осуществляется путем указания адреса электронной почты.