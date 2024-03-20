Новые грузовые самолеты должны будут перемещаться в воздухе с помощью буксировочного троса.

Стартап из американского штата Техас хочет существенно сократить расходы на авиаперевозки. Это должно стать возможным благодаря самолетам без кабин и двигателей.

Грузовой самолет на буксировочном тросе. Изображение: Aerolane Идея заключается в следующем: вместо того, чтобы оснастить двигателем грузовой самолет, его тянет другой самолет-буксировщик с помощью троса. По словам Aerolane, без двигателей и необходимого топлива (или аккумуляторов в будущих электрических самолетах) буксировочные транспортники могут быть чрезвычайно легкими.

При взлете транспортник поднимаются в воздух с помощью троса. На протяжении всего рейса он будет следовать непосредственно за буксирующим самолетом. Достигнув пункта назначения, транспортник можно отсоединить и приземлить дистанционно — при необходимости в другом аэропорту. Конечно, при условии, что до аэропорта можно добраться беспрепятственно.

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В более долгосрочной перспективе грузовместимость самолетов можно будет удвоить или утроить за счет буксировки такого «прицепа». При этом затраты на топливо должны быть существенно ниже, чем если бы транспортировка груза осуществлялась на нескольких обычных самолетах. Aerolane утверждает, что экономия топлива составляет 65% на фунт груза.

В компании Aerolane полагают, что такой транспортный планер легко получит одобрение органов авиационной безопасности США. Они надеются, что им можно управлять, как обычным планером, сообщает Bloomberg.

Эта концепция уже использовалась во время Второй мировой войны. Грузовые планеры буксировались в воздух моторизованными самолетами, а затем приземлялись без собственной силовой установки. В отличие от концепции стартапа Aerolane, у них была кабина и экипаж.

Примером одного из первых грузовых планеров является Waco CG-4A Hadrian армии США. Его использовали во Второй мировой войне. Он был сделан из дешевых материалов, таких как фанера. Он мог перевозить 13 солдат или 1800 килограммов груза. Всего было построено почти 14 000 CG-4A.

Waco CG-4A Hadrian. Фото: Википедия Еще один пример грузового планера — Airspeed Horsa. Он также использовался союзниками во Второй мировой войне. Он был изготовлен в Великобритании и почти полностью был сделан из дерева. Было построено около 4000 единиц.

Такие самолеты имеют ряд преимуществ в боевых действиях. Их можно построить очень дешево, если обойтись без двигателей и использовать дешевые материалы, такие как дерево. Часто они предназначались для одноразового использования.

После приземления груз быстро выгружался, а самолет военные просто бросали. Это означало, что не нужно было отправлять ценные обычные грузовые самолеты на территории противника и подвергать их высокому риску.