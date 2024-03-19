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kosmos_news
«Ростех»: БМП-3 невосприимчива к противотанковым минам
На поле боя мало свидетельств о подбитии российской боевой бронированной гусеничной машины.

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По данным концерна «Ростех», гусеничная машина БМП-3 невосприимчива к противотанковым минам. Об этом говорится в официальном сообщении корпорации. 



Компания заявляет: «Благодаря своей легкой конструкции эта техника способна проезжать по минам». 

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Изображение: РИА Новости / Александр Вильф


БМП-3 была разработана для Советской Армии в 1980-х годах. С тех пор были построены модернизированные варианты, такие как БМП-3М с новой электроникой. БМП весит чуть менее 19 тонн и имеет размеры чуть более 8 на 3 метра. Экипаж обычно состоит из командира, наводчика, водителя и 7 пехотинцев.

Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 780 л.с. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, а запас хода — около 600 километров.

БМП-3 имеет весьма обширное вооружение. Обычно она имеет 100-мм пусковую установку (2А70), 30-мм автоматическую пушку (2А72) и три 7,62-мм пулемета (ПКТ). БМП-3М может быть дополнительно оснащена пусковой установкой для двух противотанковых ракет типа 9К113 «Конкурс».

Американским аналогом БМП-3 является M2 Bradley. США предоставили Украине более старые модели M2A2 ODS Bradley.

В дальнейшем планируется модернизировать БМП-3 57-мм установкой АУ-220М. Этот боевой модуль заменяет башню БМП-3, а вместе с ней и ее 100-мм пушку, 30-мм пушку, ПКТ и пусковую установку противотанковых ракет.

АУ-220М имеет современные системы прицеливания и может вести огонь различными снарядами. Боеприпасы программируемого воздушного взрыва могут применяться по воздушным целям. Сообщается, что бронебойные боеприпасы способны пробивать современные боевые танки, но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения.

По данным «Ростеха», также можно запускать управляемые снаряды. Неизвестно, имеется ли в виду 57-мм снаряды или нужна дополнительная пусковая установка для противотанковых ракет, которую можно установить на башне. Для действий на ближней дистанции АУ-220М оснащен пулеметом калибра 7,62 мм.

АУ-220M управляется дистанционно. Это позволяет командиру БМП-3 при необходимости взять на себя роль наводчика. Модуль также пригоден для других систем вооружения, таких как танки и корабли, которые могут полностью управляться дистанционно и работать, по крайней мере, частично автономно.

#россия #оружие #военная техника #бмп-3
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