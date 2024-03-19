«Гаванский синдром» — странное заболевание, жертвами которого становились американские дипломаты. В ходе 5-летнего исследования синдрома проводилось МРТ пациентов.

В ходе большого исследования ученые досконально изучили загадочный «Гаванский синдром». В 2016 году он впервые проявился у нескольких американских дипломатов на Кубе. Однако пятилетнее исследование Национального института здравоохранения (NIH) не смогло дать точное объяснение ряду симптомов. Среди них отмечают головные боли, расстройство равновесия, проблемы со сном.

После возникновения проблем со здоровьем у американских дипломатов возникли различные теории заговоров. Все они впоследствии были опровергнуты.

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Посольство США в Гаване. Фото: APA

Пострадавшие были подвергнуты, среди прочего, МРТ. Затем результаты сравнили со здоровыми государственными служащими, занимающими аналогичные посты. Было обнаружено, что существенных различий в результатах МРТ не было.

Новые результаты противоречат предыдущим исследованиям синдрома, которые предполагают, что он может привести к повреждениям головного мозга. Не было выявлено и значительных различий в когнитивных и прочих нарушениях.

Некоторые из пострадавших обвинили правительство США в том, что оно не воспринимает инциденты всерьез или пытается их замять. Однако Лейтон Чан, один из руководителей расследования, сказал, что симптомы не следует сбрасывать со счетов. Об этом сообщает Associated Press.

Типичные симптомы, на которые жалуются пострадавшие, включают шум в ушах, головокружение, проблемы с координацией в пространстве и трудности с концентрацией внимания. О них сообщили сотрудники дипломатических миссий США по всему миру. Помимо кубинской столицы в Вене зарегистрировано второе по величине число случаев за пределами Гаваны, согласно отчету за 2021 год. В отчете также говорилось, что Вена считается международным центром шпионажа.

Россию подозревали в том, что она вызвала симптомы, в частности, с помощью бесшумного звукового оружия. Однако в 2022 году в отчете ЦРУ был сделан вывод, что «Гаванский синдром» не был инициирован РФ. В качестве возможных причин симптомов были названы существующие заболевания у пострадавших и факторы окружающей среды.