Популярную серию офисного программного обеспечения могут использовать частные пользователи без Microsoft 365.

Microsoft продает Office по подписке с 2021 года. Соответствующий продукт теперь называется Microsoft 365, а последние версии приложений Word, Excel (и многие другие) должны появиться позднее в этом году. Об этом сообщает сама компания. Не все клиенты являются поклонниками этой модели подписки. Некоторые пользователи предпочитают заплатить за программное обеспечение один раз, а затем использовать его.

Изображение из открытых источниковMicrosoft официально подтвердила, что Office 2024 будет выпущен и в виде одноразовой версии, то есть без подписки. Этот продукт ожидался под названием Office LTSC (канал долгосрочного обслуживания), который в первую очередь предназначен для коммерческих клиентов. Что интересно в последнем объявлении: версия для единоразовой покупки также будет предлагаться частным пользователям. Гарантия на поддержку программного обеспечения должна составлять 5 лет.

Microsoft также предоставила информацию о стоимости продукта: менять цену на Office не планируется. Это может означать, что Office 2024 будет стоить столько же, сколько и доступный в настоящее время Office.

Office Home & Student 2021 в настоящее время стоит примерно $150 при единоразовой покупке для ПК или Mac. Скорее всего, к моменту выхода Office 2024 продукт будет не таким уж дешевым, но со временем цена последней версии упадет.

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Напомним, с программами Word, Excel, Powerpoint, Outlook и др. каждый день работает большое количество пользователей компьютеров. До 2022 года приложения были объединены под названием «Microsoft Office», которое впервые было запущено в базовой версии в 1989 году.

Спустя более 30 лет пакет приобрел новый вид: вместо «MS Office» он стал называться «Microsoft 365». Включенные приложения не изменились, общий пакет постепенно расширялся за счет интеллектуальных функций.

В настоящее время компания внедряет инновации. Microsoft в 2023-2024 годах представила множество новинок, в том числе новый инструмент дизайнера, который работает с изображениями, созданными искусственным интеллектом.