Система помощи водителю Tesla не прошла испытания тестировщиков, а системы других поставщиков автомобилей справились немногим лучше. Только одна система выдержала испытание.

Производители автомобилей постоянно подчеркивают, насколько безопасны их системы помощи водителю. Американские защитники прав потребителей опровергают эти утверждения.

Model S Plaid. Фото: Tesla



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Американская страховая компания всесторонне протестировала в общей сложности 14 систем помощи водителю. Как сообщает The Verge, результаты оказались плохими. 11 систем показали себя «плохо», 2 были «пограничными», и только одна система вождения показала себя убедительно в тесте.

В автомобилях с такими системами человек обычно находится за рулем и должен сосредоточить свое внимание на дороге. К примеру, система призвана держать постоянную дистанцию на трассе. Если система дает сбой, водитель должен вмешаться. Однако на практике водители обычно забывают об этом или время их реакции замедляется.

Среди протестированных систем были «Full Self-Driving» от Tesla, «Super Cruise» от GM и «Blue Cruise» от Ford. Единственный хороший результат получила «Advanced Drive» от Lexus Teammate. Результаты систем Tesla и Ford оказались очень плохими.

Причин неудовлетворительной работы систем вождения несколько. Особенно плохими оказались системы, которые не смогли правильно зафиксировать внимание водителей.

Тестеры подвергли системы серьезным испытаниям. Большинство из них проходило в специальной зоне безопасности. По словам тестировщиков, некоторые проблемы можно решить с помощью обновлений ПО.