Гигант в области электроники Best Buy планирует прекратить продажу DVD и Blu-ray в этом году. Бизнес, скорее всего, изменится.

Американский продавец техники Best Buy хочет приостановить продажу физических носителей. По данным знакомых с ситуацией источников, компания планирует окончательно выйти из бизнеса уже в этом году.

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Остановка продаж затронет не только около 1000 местных магазинов в США, но и онлайн-продажи. Физические носители уже не заказываются во многих филиалах, и даже эксклюзивных изданий больше нет на складе.

Бизнес в США, скорее всего, перейдет к другим поставщикам, особенно Walmart и Amazon. Розничная сеть Walmart с долей рынка в 45% является крупнейшим розничным продавцом DVD и Blu-ray, опережая даже Amazon. Розничная сеть Target все еще работает, но в последние годы также сократила запасы DVD и Blu-ray.

Так прошло ли время физических носителей? Бизнес по производству дисков определенно уже не тот, что был несколько лет назад. Однако игровые студии и дистрибьюторы, в частности, построили процветающий бизнес, обслуживая преданных фанатов и коллекционеров игр и фильмов.