Павел Дуров дал большое интервью Financial Times. В нем он рассказал о планах выйти на фондовый рынок. Дуров — единственный акционер компании.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, поделился с британской финансовой газетой Financial Times свежей информацией о бизнесе четвертого по величине приложения для обмена сообщениями в мире (после WhatsApp, WeChat и Messenger). Вскоре, либо в 2024, либо в 2025 году, компания достигнет прибыльности, и тогда наступит хорошее время для выхода на биржу (IPO).

Основатель Telegram Павел Дуров. Изображение из открытых источников

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Есть несколько причин, по которым Telegram заявляет, что скоро окажется в очень хорошем финансовом положении. В последние годы Дуров добился того, что приложение для обмена сообщениями открывает новые источники дохода. Уже есть пять миллионов премиум-пользователей, которые платят около $5 в месяц за подписку. Подобные премиум-аккаунты недавно были активированы для компаний; за такие подписки также взимается ежемесячная плата. Активизировался рекламный бизнес на каналах.

Telegram все больше выигрывает от того, что пользователи чувствуют, что их свобода слова ограничивается на других платформах социальных сетей, и приходят в мессенджер — скоро будет 900 миллионов пользователей. Так что потенциала для дохода от премиум-аккаунтов и рекламы достаточно. Кроме того, еще существует криптовалюта Toncoin (TON), которую можно использовать в качестве способа оплаты внутри приложения. Сам Telegram использует TON для выплаты операторам каналов их доли доходов от рекламы.

Дуров, основавший Telegram вместе со своим братом Николаем в 2013 году, сейчас является единственным акционером компании. В 2021 году приложение привлекло $2 млрд за счет выпуска облигаций, чтобы продолжить финансирование операций. По словам Дурова, для обеспечения работы сервиса для 900 миллионов пользователей у него работают всего 50 человек. Это 18 миллионов пользователей на одного сотрудника.

Это напоминает Instagram, который был куплен Facebook за миллиард долларов в 2012 году — всего с 13 сотрудниками, которые обеспечивали работу для 30 миллионов пользователей.

Сколько может стоить Telegram на фондовом рынке? По словам Дурова, он получил предложения от инвесторов на сумму до $30 млрд. Другие социальные сети, такие как Pinterest или Snapchat, в настоящее время стоят на фондовом рынке от $20 млрд до $30 млрд, поэтому такая оценка не кажется маловероятной. Однако возможно, что Telegram имеет относительно небольшой доход для финансирования операций.