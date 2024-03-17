«Умная одежда» стартапа sanSirro для спортсменов скоро будет использоваться в военных целях.

С момента своего основания в 2013 году компания sanSirro позиционирует себя как производитель спортивной одежды. Благодаря собственному бренду QUS, в котором «умная одежда» измеряет функции тела, австрийский стартап теперь входит в военную промышленность.

Согласно Википедии, такие костюмы могут интерактивно взаимодействовать с окружающей средой и обрабатывать разную информацию.

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Новый боевой костюм «Гладиус» будет оснащен решением QUS от стартапа sanSirro. Изображение: sanSirro

Всего несколько лет назад речь о сотрудничестве стартапа с оборонными компаниями не шла. С 2022 года цена их акций выросла. А вместе с этим увеличилась и готовность извлечь выгоду из ориентации на военное обмундирование.

Согласно сообщению Kleine Zeitung, стартап объявил о сотрудничестве с Rheinmetall, крупнейшей оружейной компанией Германии. Они работают над внедрением технологии бренда в боевые тактические костюмы. Не позднее 2026 года одежда «Гладиус», оснащенная датчиками, будет контролировать жизненно важные функции военных. Таким образом, QUS «обеспечивает безопасность тех, кто работает ради нашей безопасности», — говорится на сайте бренда. В настоящее время основное внимание уделяется спортивной одежде.

Еще до сотрудничества с Rheinmetall стартап имел опыт работы в военной сфере. Прошло почти семь лет с тех пор, как 19-летний новобранец не пережил марш по пересеченной местности. Чтобы предотвратить подобные случаи, стартап несколько лет назад объявил о сотрудничестве с австрийскими вооруженными силами.

Это не первый проект использования технологии QUS в военной сфере. Однако, как сообщает Kleine Zeitung, по словам основателя Ханнеса Штайнера, в последнее время запросы из военного сектора возросли.

При этом заметен живой интерес со стороны инвесторов к sanSirro: стартап завершил раунд финансирования серии А с инвестициями в миллионы. Новый раунд финансирования должен завершиться к июню, и он уже идет хорошо. Маркус Эггер, представитель Aspire Academy и бывший генеральный менеджер футбольного клуба «Ред Булл» Зальцбург, выступает в качестве нового инвестора.