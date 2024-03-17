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kosmos_news
Popular Science: Мошенники заполонили YouTube фейковыми видео запуска Starship
Фейковый Илон Маск в видеороликах обещал 0,1 BTC, Ethereum или Dogecoin — если перевести ему криптовалюту.

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Криптомошенники использовали третий испытательный полет Starship для обогащения. Об этом сообщает Popular Science. Фейковый Илон Маск пообещал «удивительную возможность» быстро разбогатеть на фейковых прямых трансляциях.

Запуск Starphip. Фото: APA/AFP/CHANDAN KHANNA / CHANDAN KHANNA 

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Это не первый случай, когда мошенники используют подобные мероприятия для распространения мошеннического контента. В результатах поиска на YouTube выскакивал фейковый канал. Вероятно, мошенники хотели воспользоваться этим во время третьего и самого успешного на сегодняшний день запуска Starship.

В видеороликах голос Илона Маска, вероятно, сгенерированный искусственным интеллектом, сообщал, что зрителю следует отправить 0,1 биткоина, Ethereum или Dogecoin на определенный адрес. В течение минуты эта сумма будет удвоена и отправлена обратно на исходный кошелек.


«Эта инициатива символизирует наше стремление сделать исследование космоса доступным для всех», — утверждал фейковый Маск.



По данным Popular Science, видео появлялись в поисковой ленте при вводе слов «Прямая трансляция запуска Starphip». По крайней мере одно видео входило в топ-10 результатов поиска, а остальные такие видео занимали более низкие позиции.

О том, что такими действиями можно зарабатывать, свидетельствует инцидент, произошедший в июне 2020 года. Тогда мошенники взломали 3 канала YouTube, которые выдавали себя за официальный канал SpaceX, на 2 дня, чтобы осуществить аналогичное криптомошенничество. Они украли $150 000.

В мае 2021 года преступники взломали некоторые аккаунты в Твиттере, чтобы имитировать аккаунт телешоу «Saturday Night Live» («Субботним вечером в прямом эфире»). При этом они распространяли ложные ссылки, которые вели на предполагаемые криптовалютные сайты.

Мошенники завладели биткоинами на сумму около $40 800, Ethereum на сумму около $13 700 и Dogecoin на сумму около $42 400. Для этого они использовали простую аферу, с помощью которой людей неоднократно обманывали ранее.

Несколько проверенных аккаунтов в Твиттере были взломаны во время телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», которое Маск вел в субботу, 8 мая. Изображение профиля и название были изменены на название шоу. Таким образом, создается впечатление, что это реальный аккаунт в Твиттере.

Аккаунт был использован для ответа на твит Илона Маска о его внешности в шоу. Пользователей попросил посетить промо-сайт якобы Илона Маска.

На сайте была фотография Илона Маска и обещание раздать 5 000 BTC среди тех, кто посетит конкретное мероприятие. Для этого необходимо сначала перевести биткоин (или Ethereum или Dogecoin, потому что это мошенничество доступно для нескольких криптовалют) на конкретный кошелек, чтобы затем получить обратно удвоенную сумму.

Поскольку Илон Маск ранее несколько раз проводил кампании за криптовалюты и, прежде всего, рекомендовал и упоминал Dogecoin, эта акция казалась правдоподобной для многих жертв и принесла мошенникам большие суммы денег. Разумеется, после перевода криптовалюты двойная сумма не возвращается.

Компания по кибербезопасности Cloudflare теперь классифицирует некоторые URL-адреса, которые ведут на сайты с ложными предложениями, как «мошенничество». При доступе к URL-адресу пользователи получают предупреждение, что это фишинг. Однако мошенники продолжают создавать новые URL-адреса, которые ведут на такие сайты.

#технологии #искусственный интеллект #илон маск #криптовалюты #космос #биткоин #мошенничество
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