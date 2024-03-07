За прошедшую неделю сегмент ИИ-токенов зафиксировал всплеск активности, а его общая капитализация превысила $15 млрд, согласно CoinGecko. Нативная монета децентрализованного рынка ИИ-услуг SingularityNET (AGIX) за неделю прибавила свыше 66%.

В марте на бычьем рынке индустрия криптовалют снова стала более динамичной. А проект SingularityNET со своим нативным токеном AGIX за последние торговые недели является лидером по темпа роста курса. Об этом пишет портал Forklog и другие криптовалютные ресурсы.

Фото из открытых источниковСочетание передового искусственного интеллекта (ИИ) и технологии блокчейна делает SingularityNET пионером в секторе, значение которого становится все более важным. За неделю рыночная стоимость AGIX выросла более чем вдвое, что является явным признаком растущего интереса и уверенности в способности платформы способствовать созданию ИИ-продуктов.

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Благодаря рекордному количеству кошельков с AGIX (93,6 тыс) SingularityNET демонстрирует впечатляющий рост внутрисетевой активности. Таким образом, сеть не только привлекает большое количество новых пользователей, но и получает все большее внимание со стороны крупных инвесторов. Это видно по ежедневным транзакциям китов на сумму более $1 млн. Этот рост активности в сети и растущий интерес к токену говорят о потенциале платформы.

Монета AGIX служит основой всей экосистемы. В целом команда SingularityNET стремится сделать сервисы искусственного интеллекта более доступными и удобными для пользователя. Интегрируя искусственный интеллект и блокчейн, SingularityNET обеспечивает децентрализованную и демократизированную среду для сервисов ИИ, начиная от машинного обучения и заканчивая сложным анализом данных. Недавние события и участие сообщества привлекли внимание к AGIX и сделали его одним из самых многообещающих токенов в области ИИ.

Токен AGIX в настоящее время находится на пороге новой эры технологий и финансов. За последний год это область стала все больше стимулироваться инновациями и мощью искусственного интеллекта. Для тех, кто готов окунуться в мир криптовалют, управляемых ИИ, SingularityNET предлагает уникальную возможность стать частью сообщества, целью которого является формирование и определение будущего ИИ.

Для фундаментальной классификации стоит немного подробнее рассмотреть свойства SingularityNET. Монета AGIX является основой SingularityNET и служит валютой в экосистеме. Этот токен позволяет покупать, продавать и монетизировать услуги искусственного интеллекта на платформе SingularityNET, основанной на блокчейне.

Монета AGIX не только облегчает доступ к высококачественным услугам искусственного интеллекта за небольшую плату, которую взимают крупные технологические компании, но также способствует инклюзивному и децентрализованному контролю над разработкой и использованием технологий ИИ.

В целом SingularityNET предоставляет открытый и доступный рынок ИИ, где пользователи могут находить, использовать и оценивать различные услуги ИИ. Этот рынок является ядром платформы и позволяет разработчикам делать свои решения искусственного интеллекта доступными для широкой аудитории. Использование монеты AGIX в качестве средства транзакции обеспечивает плавное и эффективное взаимодействие на рынке.

Для поддержки широкого спектра приложений и сервисов SingularityNET работает над созданием обширной экосистемы организаций и проектов в различных отраслях. Эта экосистема включает в себя такие области, как децентрализованные финансы (DeFi), робототехника, биотехнологии и игры.

SingularityNET, представленная токеном AGIX, лежит в основе объединения технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). Эта уникальная комбинация выводит AGIX в специализированный сегмент рынка криптовалют.

Деятельность AGIX на рынке демонстрирует значительную динамику. Некоторые проекты в криптосообществе, такие как Smart Money Crypto и Steph Is Crypto, предлагают разные взгляды на текущую ситуацию. Некоторые критически относятся к росту курса AGIX, другие указывают на технические закономерности, которые могут указывать на позитивное долгосрочное развитие.

Будущее AGIX во многом зависит от дальнейшего развития и интеграции сервисов искусственного интеллекта в экосистему SingularityNET. Поэтому инвесторам следует следить за долгосрочными стратегическими целями и событиями в дополнение к краткосрочным движениям курса.

Учитывая быстрый рост AGIX, инвесторам крайне важно следить за ключевыми показателями, чтобы определять локальные пики и минимумы. Такие инструменты, как диаграммы, предоставленные аналитическими ресурсами, дают ценную информацию об объемах транзакций, активности китов, общем количестве держателей токенов — всё это важные показатели, которые могут помочь принять обоснованные инвестиционные решения.