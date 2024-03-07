Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Цена ИИ-токена AGIX сети SingularityNET выросла вдвое за последнюю неделю
За прошедшую неделю сегмент ИИ-токенов зафиксировал всплеск активности, а его общая капитализация превысила $15 млрд, согласно CoinGecko. Нативная монета децентрализованного рынка ИИ-услуг SingularityNET (AGIX) за неделю прибавила свыше 66%.

реклама

В марте на бычьем рынке индустрия криптовалют снова стала более динамичной. А проект SingularityNET со своим нативным токеном AGIX за последние торговые недели является лидером по темпа роста курса. Об этом пишет портал Forklog и другие криптовалютные ресурсы.

Фото из открытых источниковСочетание передового искусственного интеллекта (ИИ) и технологии блокчейна делает SingularityNET пионером в секторе, значение которого становится все более важным. За неделю рыночная стоимость AGIX выросла более чем вдвое, что является явным признаком растущего интереса и уверенности в способности платформы способствовать созданию ИИ-продуктов.

реклама

Благодаря рекордному количеству кошельков с AGIX (93,6 тыс) SingularityNET демонстрирует впечатляющий рост внутрисетевой активности. Таким образом, сеть не только привлекает большое количество новых пользователей, но и получает все большее внимание со стороны крупных инвесторов. Это видно по ежедневным транзакциям китов на сумму более $1 млн. Этот рост активности в сети и растущий интерес к токену говорят о потенциале платформы.

Монета AGIX служит основой всей экосистемы. В целом команда SingularityNET стремится сделать сервисы искусственного интеллекта более доступными и удобными для пользователя. Интегрируя искусственный интеллект и блокчейн, SingularityNET обеспечивает децентрализованную и демократизированную среду для сервисов ИИ, начиная от машинного обучения и заканчивая сложным анализом данных. Недавние события и участие сообщества привлекли внимание к AGIX и сделали его одним из самых многообещающих токенов в области ИИ.

Токен AGIX в настоящее время находится на пороге новой эры технологий и финансов. За последний год это область стала все больше стимулироваться инновациями и мощью искусственного интеллекта. Для тех, кто готов окунуться в мир криптовалют, управляемых ИИ, SingularityNET предлагает уникальную возможность стать частью сообщества, целью которого является формирование и определение будущего ИИ.

Для фундаментальной классификации стоит немного подробнее рассмотреть свойства SingularityNET. Монета AGIX является основой SingularityNET и служит валютой в экосистеме. Этот токен позволяет покупать, продавать и монетизировать услуги искусственного интеллекта на платформе SingularityNET, основанной на блокчейне.

Монета AGIX не только облегчает доступ к высококачественным услугам искусственного интеллекта за небольшую плату, которую взимают крупные технологические компании, но также способствует инклюзивному и децентрализованному контролю над разработкой и использованием технологий ИИ.

В целом SingularityNET предоставляет открытый и доступный рынок ИИ, где пользователи могут находить, использовать и оценивать различные услуги ИИ. Этот рынок является ядром платформы и позволяет разработчикам делать свои решения искусственного интеллекта доступными для широкой аудитории. Использование монеты AGIX в качестве средства транзакции обеспечивает плавное и эффективное взаимодействие на рынке.

Для поддержки широкого спектра приложений и сервисов SingularityNET работает над созданием обширной экосистемы организаций и проектов в различных отраслях. Эта экосистема включает в себя такие области, как децентрализованные финансы (DeFi), робототехника, биотехнологии и игры.

SingularityNET, представленная токеном AGIX, лежит в основе объединения технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). Эта уникальная комбинация выводит AGIX в специализированный сегмент рынка криптовалют. 

Деятельность AGIX на рынке демонстрирует значительную динамику. Некоторые проекты в криптосообществе, такие как Smart Money Crypto и Steph Is Crypto, предлагают разные взгляды на текущую ситуацию. Некоторые критически относятся к росту курса AGIX, другие указывают на технические закономерности, которые могут указывать на позитивное долгосрочное развитие.

Будущее AGIX во многом зависит от дальнейшего развития и интеграции сервисов искусственного интеллекта в экосистему SingularityNET. Поэтому инвесторам следует следить за долгосрочными стратегическими целями и событиями в дополнение к краткосрочным движениям курса.

Учитывая быстрый рост AGIX, инвесторам крайне важно следить за ключевыми показателями, чтобы определять локальные пики и минимумы. Такие инструменты, как диаграммы, предоставленные аналитическими ресурсами, дают ценную информацию об объемах транзакций, активности китов, общем количестве держателей токенов — всё это важные показатели, которые могут помочь принять обоснованные инвестиционные решения.

#технологии #искусственный интеллект #блокчейн #токены #крпитовалюты #agix #singularitynet
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
28
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
4
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
+
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
Разработчик ПО смог запустить GTA Vice City на роутере 2013 года
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Сообщают первые подробности о Xiaomi 15 Pro
+
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
+
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
5

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
37
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
139
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
24
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
30
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
70
О предварительных итогах двух лет СВО
204
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
13

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
05:25
Была бы у тебя 4090... позавидовал бы... совсем немного
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Ильичёв Святослав
05:20
Меня в 14 лет перевезли в США родители, мне сейчас 30, я закончил тут школу, у меня тут друзья, родители, а в Беларуси у меня только брат, отец умер 31 Декабря 23 года. Что мне сейчас делать в России,...
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Farhad Nedirov
04:56
Я по крайней мере пишу официально подвержденную информацию а не п.здобол как ты и я не писал и какую либо неподтвержденуую чушь про характеристики товаров твоей любимой компании краснокожих, так что ...
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
Слав Webster
03:43
А у украины есть хоть один военный корабль?
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Слав Webster
03:42
Точно не россияне Украинцы скорее всего :)
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Слав Webster
03:41
Не твоих релокант, сиди уж в грузии, работай на США
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
REY_B_
03:34
Не факт. Вроде как был обещан ремастер. Значит и сувенирка оправдана.
Microsoft представила контроллер Xbox в стиле Fallout​
REY_B_
03:32
"нереализованная прибыль".... "отрицательный рост".... Ну и понятия нынче пошли! - Сущности или они есть, или их нет!
Сальвадор получил более $65 млн нереализованной прибыли на фоне роста биткоина
REY_B_
03:30
Всё бы было красиво.. Если бы финансисты не начали раскалывать Мир на части!
Роберт Кеннеди-младший: Биткоин — мощное оружие против финансового порабощения граждан
REY_B_
03:29
Что означает, что рассчитываемая "денежная масса" официально пополнилась новыми фантиками. И ВООБЩЕ И АБСОЛЮТНО оторвалась от товарной массы.
Цена токена joe boden (BODEN) выросла за сутки на более чем 3100%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем