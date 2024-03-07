Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Small Structures: Исследователи работают над усовершенствованием «водяных батарей»
Исследователи надеются, что смогут заменить литий-ионные батареи новым типом аккумуляторов в ближайшие годы.

реклама

Исследовательская группа из Австралии разработала «водяную батарею», которая не будет воспламеняться или взрываться. Исследователи надеются сделать крупномасштабное хранение энергии более безопасным и дешевым. В будущем такие элементы смогут заменить свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы.

Новый элемент выглядит как простая батарейка-таблетка. Фото: Carelle Mulawa-Richards, RMIT University Вместо органического электролита, вроде лития, в батареях используется простая вода, обогащенная добавками, такими как неорганические соли. Для сравнительно простой структуры исследователи используют встречающиеся в природе и распространенные материалы, такие как магний и цинк. Поэтому, в отличие от других батарей, «водяные батареи» менее токсичны и их дешевле производить. Для своего исследования ученые изготовили несколько батареек-таблеток.
В качестве электролита в аккумуляторе используется вода, обогащенная солями. Фото: Carelle Mulawa-Richards, RMIT University 
Им также удалось решить фундаментальную проблему, которая часто возникает в таких батареях: дендриты. Эти острые металлические формы в батареях могут вызывать короткие замыкания. Поэтому компоненты были покрыты металлическим висмутом. Он ржавеет и создает защитный слой, препятствующий образованию дендритов. По мнению исследователей, срок службы новых элементов должен быть аналогичен сроку службы имеющихся в продаже литий-ионных батарей.

реклама

Плотность энергии их магниево-ионных аккумуляторов должна составлять 75 Втч на килограмм. Для сравнения: плотность энергии литий-ионных аккумуляторов для электромобилей составляет 100–150 Втч/кг, некоторых элементов — даже 265 Втч/кг.

Помимо безопасности и недорогого производства, конструкция дает и другие преимущества.

«Наши батареи можно безопасно разобрать, а материалы использовать повторно или переработать», — объясняет руководитель исследования Тяньи Ма из Королевского Мельбурнского технологического института (RMIT).

Например, Ма видит потенциальное применение в солнечных элементах. Конструкция уже прошла испытания. Их также можно использовать для водородных батарей.

«Магниево-ионные батареи потенциально могут заменить свинцово-кислотные батареи в краткосрочной перспективе», — говорит он. 

Такие батареи появятся всего через 1–3 года. Через 5–10 лет они смогут заменить литий-ионные батареи.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Small Structures. В настоящее время исследователи работают над улучшением материалов и, таким образом, дальнейшим увеличением плотности энергии.

#технологии #энергетика #батареи #батареи-таблетки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
28
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
4
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
+
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Разработчик ПО смог запустить GTA Vice City на роутере 2013 года
1
Сообщают первые подробности о Xiaomi 15 Pro
+
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
+
ВС РФ предпочитают использовать Т-90, нежели Т-14 «Армата» из-за высокой стоимости последнего
5
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
37
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
139
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
24
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
30
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
69
О предварительных итогах двух лет СВО
204
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
13

Сейчас обсуждают

Слав Webster
03:43
А у украины есть хоть один военный корабль?
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Слав Webster
03:42
Точно не россияне Украинцы скорее всего :)
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Слав Webster
03:41
Не твоих релокант, сиди уж в грузии, работай на США
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
REY_B_
03:34
Не факт. Вроде как был обещан ремастер. Значит и сувенирка оправдана.
Microsoft представила контроллер Xbox в стиле Fallout​
REY_B_
03:32
"нереализованная прибыль".... "отрицательный рост".... Ну и понятия нынче пошли! - Сущности или они есть, или их нет!
Сальвадор получил более $65 млн нереализованной прибыли на фоне роста биткоина
REY_B_
03:30
Всё бы было красиво.. Если бы финансисты не начали раскалывать Мир на части!
Роберт Кеннеди-младший: Биткоин — мощное оружие против финансового порабощения граждан
REY_B_
03:29
Что означает, что рассчитываемая "денежная масса" официально пополнилась новыми фантиками. И ВООБЩЕ И АБСОЛЮТНО оторвалась от товарной массы.
Цена токена joe boden (BODEN) выросла за сутки на более чем 3100%
Аркадий Еремеев
03:10
А что по геймплею? А то одними персонажами сыт не будешь.
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
vl
02:32
Всё это так, но через пару-тройку-пять лет, все нынешние 6-8-ми ядерные процессоры "оттыквятся", поскольку не будут содержать необходимые сопроцессоры с новомодным "ИИ".
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Stanislav_i
02:32
Да, у нас в последнее время стали открываться глаза на то, что жизнь в РФ, если разобрать ее по пунктам, вовсе не так плоха, как считалось раньше, особенно поклонниками переезда за границу. Собственно...
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем