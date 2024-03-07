Используя компьютерное моделирование Европейского космического агентства (ЕКА) можно прогнозировать наводнения и оползни.

Наводнения в определенных регионах или оползни после сильных дождей можно будет прогнозировать лучше и точнее благодаря проекту Европейского космического агентства (ЕКА).

Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE Такие прогнозы должны основываться на углубленном анализе глобального водного цикла (также известного как гидрологический цикл). Поэтому ведутся работы по воссозданию сложной системы гидросферы – то есть всего запаса воды на Земле – в «цифровом двойнике», физически корректной компьютерной модели.

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Согласно сообщению Венского технического университета, изменения климата по-разному влияют на круговорот воды. В некоторых регионах становится суше, в других количество осадков увеличивается, а экстремальные погодные явления меняются и смещаются.

Центральным элементом исследовательского проекта являются спутниковые данные, обработанные Венским технологическим университетом. Команда ученых гарантирует, что специальные радиолокационные спутниковые данные о круговороте воды будут доступны в превосходном качестве.

Помимо прочего, измеряется влажность почвы. Эти результаты измерений можно использовать для расчета и последующего прогнозирования, сможет ли почва на определенной территории поглощать дополнительную воду или нет – ключевой элемент надежности системы прогнозирования.

Создание такой прогнозной модели уже началось в долине реки По в Италии. По словам руководителя проекта Луки Брокка, изобразить этот регион — серьезная задача:

«В Альпах выпадает снег. Эти осадки трудно смоделировать, особенно на неровной и сложной местности, такой как горы. А еще есть долины с различной инфраструктурой — промышленностью, ирригацией».

В рамках исследовательского проекта будет нанесен на карту Средиземноморский регион. В конечном итоге модель будет расширена и охватит весь земной шар.