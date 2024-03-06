Оператор фондовой биржи Deutsche Börse запустил ориентированную на институционалов регулируемую платформу для криптовалютных активов Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).

Имея собственную торговую платформу для криптовалют, Deutsche Börse хочет конкурировать с такими ведущими компаниями, как Binance или Coinbase. Немецкий оператор фондовой биржи представил полностью регулируемую биржу Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX). Об этом 5 марта пишет портал forklog.

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Помимо торговли, предложение также включает в себя обработку этих транзакций, а также хранение биткоинов, Ethereum и других ведущих цифровых активов. Площадка DBDX предназначена для того, чтобы предложить институциональным клиентам в Европе надежные решения для криптоактивов, которые характеризуются прозрачностью и безопасностью.

По данным Deutsche Börse, торговля цифровой валютой до сих пор в основном осуществлялась через едва регулируемые онлайн-платформы, которые часто подозреваются в использовании для отмывания денег и другой незаконной деятельности из-за отсутствия мер безопасности. Из-за отсутствия правовой базы инвесторам также приходится опасаться за свои депозиты в случае краха бирж или торговых платформ, таких как FTX.