4 марта спутник MethaneSAT был успешно запущен в космос ракетой Falcon 9. У него новаторская миссия по защите климата.

Для защиты окружающей среды за планетой Земля будет наблюдать новый спутник. MethaneSAT — первый в серии новых спутников, предназначен для обнаружения источников выбросов метана. Google будет использовать инновационные решения, разработанные в течение шести лет, для картирования утечек метана по всему миру.

Спутник MethaneSAT. Фото: Фонд защиты окружающей среды

«MethaneSAT отправляется в космос на ракете SpaceX Falcon 9», — заявил 4 марта Фонд защиты окружающей среды (EDF).

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Спутник успешно отделился от ракеты, и теперь должен обнаруживать утечки метана нефтегазовых компаний по всему миру. Это важно, поскольку выбросы метана — мощный парниковый газ, который играет ключевую роль в борьбе с изменением климата. Метан более чем в 28 раз эффективнее углекислого газа удерживает тепло в атмосфере Земли. Кроме того, около трети антропогенного глобального потепления происходит из-за метана, при этом сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов метана.

Энергетический сектор является вторым по величине источником, на его долю приходится 40% антропогенных выбросов метана. Если утечки метана будут обнаружены и отслежены, появится возможность выявить нарушителей и принять против них меры.

Спутник был разработан Фондом защиты окружающей среды США, который вступил в сотрудничество с Google. Google будет использовать данные аппарата в сочетании с искусственным интеллектом для составления карты утечек метана по всему миру.

Как сообщает Business Insider, спутник использует ту же технологию искусственного интеллекта, которую Google применяет для идентификации деревьев, пешеходных дорожек и перекрестков на спутниковых изображениях. К концу 2024 года должна быть создана первая глобальная карта метана с интерактивными данными о выбросах.

Google — не единственный партнер проекта. В число «партнеров миссии» входят Гарвардская школа инженерии и прикладных наук, 10 Aerospace, Blue Canyon Technologies и Космическое агентство Новой Зеландии.

Отслеживаемые спутником районы можно увидеть на карте. Фото: Фонд защиты окружающей среды Как видно на карте, очень много выбросов метана происходит в России, на Урале.

Ранее отслеживать утечки метана в режиме реального времени было невозможно. Именно поэтому EDF говорит о «начале новой эры подотчетности в энергетическом секторе». MethaneSAT призван стать лишь одним из многих новых спутников, предназначенных для обнаружения источников метана по всему миру.

Цель: помочь нефтегазовым компаниям достичь своих целей по резкому сокращению утечек метана к 2030 году. На Климатическом саммите ООН 2023 в Дубае ведущие мировые производители нефти и газа заявили о желании почти полностью исключить выбросы метана в этом десятилетии. В частности, более 50 нефтегазовых компаний, на долю которых приходится более 40% мировой добычи нефти, обязались сократить свои выбросы почти до нуля к 2030 году. Кроме того, в прошлом году как в США, так и в Европейском Союзе были приняты новые правила по метану, устанавливающие более строгие ограничения на выбросы для производителей нефти и газа.