AMD нужна отдельная экспортная лицензия для продажи чипов ИИ в Поднебесную. А Nvidia разрешили продавать чипы в Китай, но с ограниченной мощностью.

Согласно изданию Standard, американская полупроводниковая компания Advanced Micro Devices (AMD) не имеет права экспортировать в КНР процессор ИИ. AMD пыталась получить добро от Министерства торговли США на продажу ИИ-чипа в Поднебесную. Но по мнению властей, чип слишком высокотехнологичный.

Фото: AMDПо словам AMD, производительность чипа на самом деле ниже, чем у тех, которые компания продает за пределами КНР. По словам знакомых с ситуацией источников, чип был разработан специально для соблюдения американских экспортных ограничений. Однако для лиц, принимающих политические решения, этого было недостаточно.

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В октябре США объявили, что прекратят поставки в Китай передовых процессоров искусственного интеллекта. Это часть серии мер администрации Вашингтона, призванных помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления армии.

AMD, как и промышленный гигант Nvidia, хотела разработать чип для китайского рынка ИИ, который не должен подвергаться санкциям. Nvidia предлагает специально разработанные ИИ-ускорители (нейронные процессоры) для китайского рынка, которые не подпадают под ограничения, установленные регуляторами. Процессоры получали одобрение на экспорт, и компании разрешается их продавать. Однако продукция AMD не получила соответствующее одобрения.

По данным ComputerBase, AMD теперь нужна отдельная экспортная лицензия, получение которой в настоящее время маловероятно. Для таких регулировок особенно подходит продукт семейства Instinct. Как правило, для заказной продукции для Китая приходится жестко ограничивать полосу пропускания, при этом приблизительные технические данные на первый взгляд очень похожи на западные варианты.

AMD официально представила новое семейство Instinct в декабре 2023 года. Существует большой вариант APU (MI300A) и чистый ускоритель графического процессора (MI300X). Instinct MI300X определенно является конкурентом Nvidia H100. Группа AMD недавно значительно увеличила свои прогнозы продаж и доходов от этих решений.