Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС 4 марта. Утром 5 марта корабль доставил четырёх членов экипажа, в том числе россиянина Александра Гребёнкина, на станцию.

В ночь с 3 на 4 марта ракета Falcon 9 успешно взлетела с мыса Канаверал во Флориде и, таким образом, начала миссию Crew-8. На борту капсулы SpaceX Dragon находились три американских астронавта и один российский космонавт. Экипаж направился на Международную космическую станцию. 5 марта корабль успешно доставил членов экипажа на МКС.

Экипаж миссии. Фото: SpaceX

Стоит отметить, что запуск был задержан на три дня из-за слишком сильного ветра в районе стартовой площадки Космического центра Кеннеди (KSC).

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Американцы Мэтью Доминик (командир экипажа), Майкл Бэрратт и Джанетт Эппс и россиянин Александр Гребёнкин, путешествующие в капсуле Endeavour Dragon 2, прибыли на МКС во вторник, 5 марта. Они заменят нынешний экипаж, который находится на станции с августа прошлого года. Экипаж миссии Crew-8 останется на МКС на следующие шесть месяцев.

За полгода пребывания на борту Международной космической станции астронавты миссии Crew-8 проведут более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий, в том числе в области микрогравитации. Исследование, о котором идет речь, призвано поддержать развитие возможностей пилотируемого исследования дальнего космоса.

Для большинства членов экипажа это первый полет в космос. Майкл Бэрратт (пилот миссии) ранее участвовал в двух других орбитальных полетах (Союз ТМА-14, STS-133).

Состоявшийся полёт является восьмой пилотируемой миссией компании Илона Маска в рамках программы НАСА Commercial Crew. С момента своего создания SpaceX отправила на орбиту в общей сложности 50 человек.

Стыковка капсулы Dragon. Фото: NASA Стоит также отметить, что Александр Гребёнкин — очередной россиянин, отправившийся на МКС на борту американского космического корабля по соглашению, заключённому в 2022 году между НАСА и российским агентством «Роскосмос». Соглашение реализуется, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Москвой.

Согласно подписанному двумя сторонами документу, необходимо присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» для обслуживания российского сегментов станции. Инженер Гребёнкин уроженец Кузбасса, ему 41 год.